John Horgan : le chef néo-démocrate qui rêve d'une majorité

D’après un sondage paru en août dernier, John Horgan était le premier ministre canadien avec le meilleur taux d’approbation. Le politicien n’a pas raté l’occasion de lancer la province dans une campagne électorale, malgré les critiques l’accusant de faire preuve d’opportunisme politique en pleine pandémie, notamment de la part de la nouvelle cheffe verte, Sonia Furstenau.

John Horgan soutient pour sa part avoir hésité à déclencher des élections et en prendre toute la responsabilité .

Il estime toutefois que les Britanno-Colombiens avaient fini par oublier que la province était menée par un gouvernement minoritaire parce que ce dernier a pu agir comme si ce n’était pas le cas en collaborant sur plusieurs enjeux avec le Parti vert et, parfois, avec le Parti libéral. John Horgan avance que la pandémie a changé la donne et qu’il est important de pouvoir agir rapidement dans ce contexte.

L'ancien leader du Parti vert Andrew Weaver (gauche) et son homologue néo-démocrate John Horgan (droite) quand ils ont conclu une entente pour créer une alliance en 2017. Photo : Reuters / Kevin Light

Les relations avec le Parti vert, avec lequel le NPD NPD s’était entendu en 2017 pour former une coalition jusqu’en 2021, ont aussi évolué, notamment depuis la démission d’Andrew Weaver comme chef de la formation politique. Ce dernier, qui siège comme indépendant depuis le début de l’année, ne brigue pas un nouveau mandat, mais surtout il n’a pas donné son appui à la nouvelle cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau. Andrew Weaver a plutôt indiqué qu’il souhaitait que le NPD NPD continue de diriger la province.

Député depuis 2005

Lors d’une entrevue en 2017, John Horgan avouait ne s'être jamais vu comme un acteur de premier plan en politique. Il a travaillé pour des députés à Ottawa et au bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique avant de mettre sur pied une firme de consultants pour des organismes privés et publics en 2001.

Il confie avoir décidé de se lancer en politique après avoir vu à la télé que des traversiers de BC Ferries étaient pour être construits en Allemagne. Cette nouvelle l’avait fait maugréer puisque la construction ne créait pas d’emplois dans la province. Un ami de son fils qui était présent lui avait alors demandé ce qu’il était pour faire. John Horgan a répondu qu’il se présenterait aux élections.

Le chef néo-démocrate a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2005, pour représenter la circonscription de Juan de Fuca, sur l’île de Vancouver. Il a remplacé Adrian Dix à la tête du NPD NPD en 2014, après la défaite du parti lors des élections provinciales de 2013, malgré des sondages qui le donnaient vainqueur.

En 2017, quand le NPD NPD et le Parti vert ont conclu une alliance, ils ont mis fin à un règne libéral de 17 ans en Colombie-Britannique.

Si le NPD remporte les élections, John Horgan sera le premier premier ministre néo-démocrate à remporter deux élections.

Le saviez-vous? John Horgan est né en 1959 et est le plus jeune de quatre enfants. Il a marié sa conjointe en 1984 avec qui il a eu deux fils.

Un bilan à défendre

Le NPD de John Horgan a respecté 79 % des promesses qu’il avait tenues lors des dernières élections selon un recensement effectué par CBC.

Au chapitre de celles qui n’ont pas été respectées se retrouve entre autres le fait que le NPD n’est pas arrivé à mettre en place un système de garderies à 10 dollars par jour. Il n’a pas non plus remplacé les classes modulaires par de vraies salles de classe dans la ville de Surrey. De plus, les tarifs de BC Hydro n’ont pas été gelés et l’objectif de construire 114 000 loyers coopératifs en 10 ans est loin d’être achevé.

John Horgan a été critiqué par le chef Libéral Andrew Wilkinson et la cheffe du Parti vert Sonia Furstenau pour aovir déclencher des élections anticipées. Photo : Reuters / Chris Wattie

La crise des opioïdes a aussi marqué le mandat du NPD de John Horgan. Le parti a essuyé de nombreuses critiques pour n’avoir pas su enrayer cette autre pandémie qui a coûté la vie à des milliers de Britanno-Colombiens. Le premier ministre sortant pense pourtant que beaucoup a été fait pour la crise des opioïdes .

Nous avons été la première province du pays à avoir un ministère pour la Santé mentale et les Dépendances, affirme le premier ministre. Nous avons fait des progrès jusqu’à ce que la pandémie [de COVID-19] frappe . Il rappelle également les appels lancés à Ottawa pour la décriminalisation de même que l’accès à des traitements et des drogues sécuritaires.

Le conflit avec les Wet'suwet'en : un moment difficile

John Horgan, qui avait été salué pour l'adoption de mesures législatives visant à inscrire la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies dans le droit de la Colombie-Britannique avoue que le conflit avec les Wet’suwet’en l’hiver dernier a été un des moments les plus confrontant de sa carrière politique jusqu’à maintenant. Vous n'éliminez pas presque 200 ans de colonialisme durant un hiver. Nous avons fait des progrès en matière de réconciliation, d’ententes avec les Premières Nations et le processus de traité , défend toutefois le premier ministre sortant.

Avec des informations de Tanya Fletcher, CBC