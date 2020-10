Deux premiers cas de COVID-19 à l'École le Rucher de Maniwaki

Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO) a rapporté mercredi et jeudi ses deux premiers cas d’infection à la COVID-19 au sein de ses établissements scolaires.

Aucun détail n'est donné au sujet de ces personnes déclarées positives au coronavirus. Cependant, le CSSHBOCentre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais précise qu'elles fréquentent le pavillon Pie-XII de l’École le Rucher à Maniwaki.

Le CSSHBOCentre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a indiqué dans une lettre envoyée aux parents que toutes les mesures nécessaires ont été prises auprès des parents ou des tuteurs des élèves et des membres du personnel pour assurer leur sécurité et leur santé.

L’École le Rucher à Maniwaki demeure ouverte.

Le Centre de services scolaire et l’école sont en communication avec les autorités de la Santé publique de l’Outaouais et suivent leurs directives et leurs recommandations avec attention , ajoute dans la lettre la directrice du CSSHBOCentre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais , Nadine Carpentier.

5 cas récents au CSSD

Du côté du Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), on rapporte 5 nouveaux cas d’élèves infectés à la COVID-19 depuis le 11 octobre.

Un seul d’entre eux est de retour en classe à l’Édifice Nouvel-Horizon du Centre d’éducation des adultes des Draveurs.

Trois élèves de l’École polyvalente Nicolas-Gatineau sont toujours en isolement, de même qu’un élève du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais.

Depuis le début de l’année scolaire, le CSSDCentre de services scolaire des Draveurs a confirmé 28 cas d’infection parmi ses élèves et son personnel.

Au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV), un nouveau cas récent de COVID-19 a été rapporté. Un élève a été déclaré positif au virus à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin le 13 octobre. Ceci porte le bilan à 9 cas positifs au sein des élèves ou des membres du personnel.

Le Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) indique pour sa part que 11 élèves dans ses établissements ont reçu un résultat positif à la COVID-19 depuis le 12 octobre.

Quatre d’entre eux fréquentent l’École secondaire Mont-Bleu. Deux autres élèves touchés vont à l’École secondaire de l’Île, alors qu’un autre cas provient de l’École de l’Amérique-Française.

Une infection de COVID-19 a été rapportée à l’École du Marais et une autre, à l’École secondaire Grande-Rivière. Deux autres élèves de l’École internationale du Village et de l’École des Rapides-Deschênes ont aussi été déclarés positif au coronavirus.