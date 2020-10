Un cas de COVID-19 signalé à l'École Taché à Winnipeg

Dans la lettre, consultée par Radio-Canada, la division scolaire indique que la santé publique a informé l’École Taché [jeudi] d’un cas de COVID-19 présent dans l’école les 28, 29 et 30 septembre et les 2, 8 et 9 octobre à un moment où cette personne était peut-être contagieuse .

L’enquête de santé publique a déterminé que cette exposition représente un risque faible pour l’ensemble de l’école , poursuit la lettre. Elle précise aussi que l’infection ne semble pas avoir été contractée à l’école .

La direction de l’établissement assure collaborer étroitement avec les responsables de la santé publique.

Nous avons identifié les personnes qui ont été en contact avec ce cas et les avons avisées de s’auto-isoler , précise la lettre à destination des parents.

Troisième établissement de la DSFM avec un cas de COVID-19

La missive ajoute que l’école reste ouverte pour tous les autres élèves et membres du personnel qui peuvent continuer à être présent à l’école.

L’École Taché est la troisième institution appartenant à la division scolaire francophone à avoir un cas de COVID-19 entre ses murs. Des cas avaient déjà été détectés à l’École Précieux-Sang et au Collège Louis-Riel. Toutes ces écoles sont à Winnipeg.

Par ailleurs, la garderie Les enfants précieux, attachée à l’École Précieux-Sang, a quant à elle eu six cas de COVID-19 confirmés.