L'Ontario ignore ses propres recommandations en matière de consultations environnementales

Au moins un projet lié à l’exploitation minière va de l’avant dans le Grand Nord de l’Ontario, malgré la recommandation d’un « guide opérationnel » du ministère des Affaires autochtones de l’Ontario qui indique aux autres ministères de reporter, pendant la pandémie, les projets non urgents qui ont une incidence sur les droits et les territoires des Premières Nations.

CBC News a obtenu le document interne du gouvernement intitulé Consultations avec les peuples autochtones dans le contexte de COVID-19 , et daté de mai 2020.

Dans ce document, le ministère des Affaires autochtones souligne que compte tenu de leurs autres priorités pendant la crise sanitaire, les communautés autochtones pourraient ne pas avoir la possibilité de participer à des consultations pour le moment.

Malgré cela, la période de consultation pour une partie de l’évaluation environnementale d’une route d’approvisionnement dans la région du Cercle de feu, proposé par la Première Nation de Webequie, devait prendre fin le 13 octobre, en dépit des inquiétudes soulevées par la Première Nation de Neskantaga.

Le projet de route doit relier Webequie et une zone où se déroule de l'exploration minière. Photo : Google Maps

Les dirigeants de cette communauté ont déclaré au gouvernement provincial en septembre qu’elle ne pouvait pas s’engager de manière significative dans le processus en raison de la pandémie.

Dans une lettre adressée à la direction de l’évaluation environnementale du ministère de l’Environnement, la Première Nation de Neskantaga affirme qu’elle n’a pas reçu d’explication adéquate de la part de la province ou du promoteur quant à la nécessité de poursuivre le processus de consultation pendant la pandémie.

Les possibilités d’utilisation de nos terres seront modifiées de façon permanente par le projet, car la route d’approvisionnement de Webequie coupera les terres de Neskantaga en deux. Lettre de la Première Nation de Neskantaga envoyée au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

La Première Nation de Neskantaga s’attend à être pleinement intégrée dans toutes les décisions d’évaluation environnementale sur la route d’approvisionnement lorsque les conditions sanitaires le permettront.

La communauté demande aussi d'être impliquée dans un processus parallèle, nécessaire selon elle, pour discuter des effets cumulatifs sur l'environnement des développements miniers dans la région.

Un porte-parole du ministère des Affaires autochtones a déclaré que sa recommandation sur les consultations est un conseil d'ordre général. Chaque situation est unique et doit être considérée à la lumière des faits et des circonstances particulières.

Le gisement minier du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario Photo : Radio-Canada

L’avancement des projets d’extraction de ressources pendant une pandémie est un exemple de l’utilisation par les gouvernements et l’industrie de la crise sanitaire dans les Premières Nations à leur avantage, estime Riley Yesno, chercheuse à l’Institut Yellowhead.

L'activiste et chercheuse Riley Yesno est membre de la Première Nation d’Eabametoong, qui est également concernée par les projets miniers du Cercle de feu. Photo : Lisa Macintosh

Mme Yesno souligne que des années de négligence et de sous-financement ont créé la situation actuelle qui force les dirigeants des Premières Nations du Grand Nord à consacrer une grande partie de leur attention à la protection de la santé des résidents.

Ceux-ci n'ont pas le même accès aux soins, à l'eau potable ou à la connectivité Internet que les autres Canadiens, rappelle-t-elle.

Bien qu’ils ne veuillent pas être surchargés pendant la crise sanitaire, je ne connais pas un seul chef [des Premières Nations] qui dirait : "Je renonce à mon droit à une consultation appropriée pour un consentement libre, préalable et informé". Riley Yesno, chercheuse à l’Institut Yellowhead

L’Ontario a l’obligation constitutionnelle de consulter chaque fois qu’elle envisage ou entreprend des actions susceptibles de porter atteinte aux droits conférés par les traités signés avec les peuples autochtones.