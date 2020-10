Bingo à Saint-Jean-sur-Richelieu : un dépistage généralisé « prudent »

Les personnes qui ont participé à la soirée du 4 octobre sont fortement incitées à subir un test de dépistage; elles sont invitées à se rendre à l'hôtel Quality Inn, sur le boulevard du séminaire, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a mentionné la Dre Loslier, en entrevue à RDI.

On veut éviter de se retrouver avec 1000 personnes qui ne sont pas visées par le dépistage , a-t-elle ajouté, en évoquant des cas qui passeraient entre les mailles de la santé publique et qui entraîneraient des éclosions.

Toujours selon la Dre Loslier, ce dépistage massif est une décision prudente .

Quelque 250 personnes sont visées par cet appel au dépistage. Aucun autre cas de contamination lié à cette soirée n'a été signalé, pour l'instant.

Mercredi, cette semaine, plus d'une centaine de personnes se sont à leur tour réunies dans la même salle, toujours pour une partie de bingo. La police a dû intervenir.