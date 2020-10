Une résidente du Centre de réadaptation Wascana témoigne des difficultés du confinement

Chelsea Dreher affirme qu’elle était une femme occupée avant la pandémie. Elle rendait visite à sa famille fréquemment, voyait des amis et pouvait aller se faire couper les cheveux.

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des mesures sanitaires pour freiner la propagation de la COVID-19, Chelsea Dreher et les autres résidents du Centre de réadaptation Wascana doivent rester à l’intérieur de l’établissement.

Elle affirme que les visites sont rares et que la majorité des résidents ne sont pas autorisés à quitter le centre de soins de longue durée.

Après avoir fait une dépression en raison de son isolement et de sa solitude, Chelsea Dreher a obtenu le privilège de voir ses parents à leur domicile à quelques semaines d’intervalle.

Elle peut également rencontrer un ami qui habite dans une autre unité du centre, tout en respectant la distanciation physique.

Je me sentais désespérée et découragée, je ne voulais pas sortir du lit le matin. J'avais le coeur brisé , dit-elle.

Pour l'instant, la Saskatchewan envisage de lever les restrictions sur les centres de soins de longue durée de la province au mois de juin 2021.

Je savais qu’il allait y avoir un confinement, des mesures de sécurité, des vaccins et autres choses, mais je ne pensais pas que nous allions être enfermés ici pendant un an et demi , souligne Chelsea Dreher.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) souligne dans une déclaration que les protocoles sanitaires sont en place pour assurer la protection des patients, des résidents et des visiteurs.

La SHA est consciente que certaines de ces mesures peuvent être difficiles, mais il est essentiel de protéger ceux qui sont vulnérables à la COVID-19 , écrit la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Sa famille et elle ont contacté la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan et d’autres membres du gouvernement pour faire part de leurs préoccupations en matière de santé mentale. Chelsea Dreher affirme avoir été entendu au début, mais elle n'a pas reçu de réponses à ses questions par la suite, notamment au sujet du confinement à long terme.

Je ne me sens pas comme un être humain, je me sens comme un numéro. Chelsea Dreher

Avec le temps des Fêtes qui arrive à grands pas, Chelsea Dreher souligne que les résidents ne seront pas autorisés à voir leur famille.

Je veux que le gouvernement commence à écouter. Il ne faudrait pas attendre que des personnes perdent la tête avant de tenir compte de la situation , affirme-t-elle.

Avec les informations d'Emiliy Pasiuk