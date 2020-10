COVID-19 : le programme de football est suspendu à l’Université d’Ottawa

L'Université a reçu des rapports indiquant que certains joueurs ne respectaient pas les règles d'auto-isolement et mettaient ainsi en danger la santé et la sécurité de leurs coéquipiers, de la communauté universitaire et du public , explique par courriel Isabelle Mailloux-Pulkinghorn, porte-parole de l’Université d’Ottawa. Les protocoles de santé et de sécurité permettaient aux équipes sportives universitaires de s'entraîner, même si la saison de compétition de l'Ontario University Athletics (OUA) a été annulée en raison de la pandémie.

Comme la première priorité de l'Université est de s'aligner avec les directives de santé publique pour assurer la santé et la sécurité de la communauté du campus, y compris celle des joueurs de football des Gee-Gees eux-mêmes, l'Université a donc suspendu le programme d'entraînement de football universitaire des Gee-Gees jusqu'à nouvel ordre , conclut la porte-parole.

L'Association des sports universitaires de l'Ontario (OUA) a de son côté annulé la saison des sports d'hiver et tous ses championnats pour le reste de l'année académique 2020-21.

Les saisons de lutte, d'escrime, de natation, de squash, de patinage artistique, de curling, d'athlétisme, de ski nordique, de badminton, de basketball, de volleyball et de hockey n'auront donc pas lieu à l'hiver 2021.

Cette décision a été prise le 9 octobre lors d'une réunion du comité de direction de l'OUA.