Le conflit entre Martin Prud'homme et Québec éclate au grand jour

Selon le quotidien La Presse, Québec annoncera aujourd’hui qu’un comité d’experts chargé d’effectuer une enquête administrative à son sujet a conclu qu’il a commis une faute déontologique suffisamment grave pour être destitué.

Cette faute aurait été commise lors d’un appel que M. Prud’homme a fait à la directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Annick Murphy, en octobre 2017, au sujet du projet Serment.

Cette enquête, menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), visait à identifier la source de fuites au sein de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Selon La Presse, l’enquête initiale du BEI sur cet appel n’a pas abouti à des accusations criminelles contre le directeur général de la SQ, mais les experts chargés d’une enquête administrative ouverte en mars dernier recommandent tout de même sa destitution.

Ce dénouement n’est pas automatique pour autant. En vertu de la Loi sur la police, seule l’Assemblée nationale, à une majorité des deux tiers, a le pouvoir de le destituer, sur recommandation de la Commission de la fonction publique.

D'après le quotidien montréalais, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, annoncera donc vendredi, en plus des conclusions de l’enquête administrative, qu’elle demande à cette commission de faire enquête à son tour.

Mme Guilbault a convoqué la presse à 10 h 15.

Dans un communiqué publié à l’aube vendredi, M. Prud’homme affirme que la véritable intention derrière l’enquête administrative n'était pas l'appel téléphonique, mais plutôt de mener une vaste partie de pêche visant à m'associer aux fuites médiatiques sur la simple présomption que j'avais des liens d'amitié avec Guy Ouellette et des liens familiaux avec l'ex-commissaire à l'UPAC, Robert Lafrenière .

Pourtant, la preuve a été faite que toutes les informations à cet égard se sont avérées inexactes , affirme-t-il.

Pendant toute la durée de l'enquête, à aucun moment, je n'ai été informé des véritables motifs de ma suspension et jamais on ne m'a rencontré pour obtenir ma version des faits, ce qui va à l'encontre des principes de justice fondamentale.

Volontairement, j'ai collaboré pleinement à l'enquête administrative. J'ai témoigné sans même connaître le détail de ce qui m'était reproché. On ne m'a posé aucune question. On m'a même refusé la permission de faire entendre des témoins , poursuit M. Prud'homme.

Le gouvernement s'apprête à prendre une décision sur la base de faits erronés, incomplets et qui comportent une multitude de raccourcis. Je n'ai jamais eu le droit de me défendre adéquatement et j'en conclus aujourd'hui que je suis victime d'une volonté du gouvernement de mettre fin à 32 ans de carrière au service du public.

Martin Prud'homme, directeur général de la Sûreté du Québec