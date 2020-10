Le ski en zone rouge serait permis sous plusieurs conditions

Tout indique que la saison des sports de glisse aura bel et bien lieu cet hiver au Québec. Le gouvernement devrait en faire l'annonce cet après-midi. Si tel est le cas, les amateurs de ski et de surf des neiges devront par contre suivre de nombreuses consignes, surtout en zone rouge.

La deuxième vague de COVID-19 vient avec son lot de questions. Les restrictions sanitaires en zone rouge, applicables dans la majorité des régions du Québec, donnent à penser que le retour à la normale n’est pas prévu d’ici la fin de l’année.

Selon nos informations, le gouvernement s'apprête toutefois à donner le feu vert aux stations de ski qui pourraient donc accueillir les skieurs et planchistes, dès que les conditions le permettent, même en zone rouge. Les adeptes de sport de glisse devraient toutefois recouvrir le bas de leur visage avec un cache-cou ou une cagoule, pour les trois ans et plus.

Les chalets pour se réchauffer seraient ouverts, mais il faudrait bien entendu y porter le couvre-visage.

Au printemps, la saison de ski s'est terminée abruptement en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le Journal de Québec a d'abord révélé plus tôt vendredi matin que les stations de ski pourraient être opérationnelles malgré la pandémie, soulignant également qu'une annonce est prévue au cours de la journée.

Encore la bulle familiale

En cohérence avec les consignes sanitaires qui sont dictées depuis plusieurs semaines déjà, les amateurs de glisse en zone rouge devraient assurément respecter la fameuse bulle familiale, selon ce que Radio-Canada a pu valider.

Ainsi, seules les personnes qui vivent sous un même toit pourraient utiliser les télésièges et les télécabines en même temps. Deux personnes seules pourraient s’installer dans la remontée, même si elles ne demeurent pas à la même adresse. Par contre, la distance de deux mètres devrait être respectée.

En zone rouge, la cafétéria, les vestiaires, les écoles de ski et les boutiques devraient fermer. Les stationnements des stations de ski permettraient donc aux adeptes du ski et de la planche à neige de chausser leurs bottes avant de dévaler les pentes.

Il y aurait également un registre des visiteurs.

Pour ce qui est des déplacements entre les zones rouges et oranges, les mêmes règles que celles en place actuellement s’appliqueraient. Ainsi, les consignes prévues dans la région de résidence des skieurs et planchistes devraient être suivies, même s’ils se rendent à un centre de ski situé dans une zone moins restrictive, comme une zone orange.

Ces déplacements seraient toujours non recommandés.

Avec la collaboration d'Hadi Hassin