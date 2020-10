La nouvelle mouture de Nemaska Lithium approuvée par la Cour supérieure

La Cour supérieure du Québec a approuvé jeudi la nouvelle forme de l’entreprise Nemaska Lithium, présentée conjointement par The Pallinghurst Group, Investissement Québec et Orion Mine Finance, principal créancier de la minière québécoise.

Investissement Québec et The Pallinghurst deviennent promoteurs de Nemaska Lithium et en font l’acquisition à parts égales.

Tel qu’annoncé précédemment, les actionnaires ne recevront aucun paiement à la suite de cette transaction et ne pourront pas garder des parts dans la nouvelle mouture de l’entreprise.

Sur le même sujet : Les petits actionnaires de Nemaska Lithium en ont gros sur le cœur

Investissement Québec et la firme londonienne Pallinghurst ont annoncé en août dernier qu’ils allaient investir 300 millions de dollars pour reprendre Nemaska Lithium, à l’abri de ses créanciers depuis décembre 2019.