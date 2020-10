Le Grand Sudbury choisit une firme d’architecte pour sa nouvelle bibliothèque

La Ville du Grand Sudbury a arrêté son choix sur la firme WZMH, qui a notamment conçu la tour CN à Toronto, pour la conception de la Jonction Est, un bâtiment qui abritera la succursale principale de la bibliothèque municipale et une galerie d’art.

La firme a été choisie parmi les 13 soumissions reçues à la suite de l’appel d’offres lancé en novembre 2019.

Nous sommes ravis de pouvoir prendre part à ce projet , a expliqué Nicola Casciato, architecte principal chez WZMH.

Nous avons mis sur pied une équipe de premier ordre d’architectes primés et d’urbanistes spécialisés en vue de réaliser le plein potentiel de ce projet qui redonnera vie au centre-ville de Sudbury. Nicola Casciato, architecte principal chez WZMH.

Le communiqué envoyé par la Ville précise que des professionnels locaux font partie de l’équipe de WZMH qui travaillera sur ce projet.

L’édifice, qui devrait ouvrir en 2024, se situera sur la rue Shaughnessy, à proximité de l'hôtel de ville.

Dans le communiqué, la Ville et WZMH indiquent vouloir incorporer au projet le Sudbury Theatre Centre et l’Association Sudbury Multicultural and Folk Arts, qui sont installés dans ce secteur du centre-ville.

Au début de 2018, le conseil municipal avait choisi de convertir l’actuel aréna au centre-ville pour y installer sa nouvelle bibliothèque.

Les élus ont cependant révisé leurs plans en raison des retards dans le projet du District de divertissement du chemin Kingsway, qui comprendra le nouvel aréna qui accueillera les matchs des Wolves.

D’ici la construction du District, l’équipe de hockey junior doit continuer de jouer ses parties à l’aréna communautaire.

Nous sommes bien contents de voir progresser ce projet , a indiqué Michael Bellmore, président du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury.

La bibliothèque et la galerie d’art favoriseront l’apprentissage à vie et la créativité , a ajouté Janik Guy, coprésidente du Conseil d’administration de la Galerie d’art de Sudbury.

La population sera consultée plus tard cet automne par la Ville et la firme d’architectes au sujet des plans de l’immeuble.