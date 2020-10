Une clinique de dépistage à grand volume ouvre ses portes à Trois-Rivières

Les gens qui doivent passer un test de dépistage pourront y prendre rendez-vous. Jusqu’au 1er novembre, il sera aussi possible de s’y présenter sans rendez-vous du lundi au vendredi entre 13 h et 16 h.

L’objectif de la nouvelle installation, ouverte sept jours sur sept, est de donner un accès facile et rapide au dépistage, en évitant à la population de devoir attendre longtemps à l’extérieur.

Le but, c’est qu’il n’y ait pas du tout d’attente , a expliqué au micro de Toujours le matin Mathilde Davidson, qui est chef de service de la prévention et de la gestion intégrée des maladies chroniques et des GMF à Trois-Rivières pour le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .

Les gens qui viendront passer un dépistage seront invités à arriver à la Bâtisse industrielle que cinq minutes avant leur rendez-vous. S’ils ont à attendre, ils le feront à l’intérieur de l’installation.

La nouvelle clinique de dépistage à Trois-Rivières pourra offrir un service à plus de 600 personnes par jour. Si les besoins augmentaient, elle pourrait faire jusqu’à 1000 tests de dépistage par jour.

D’autres cliniques du genre doivent aussi ouvrir leurs portes dans les prochains jours à Shawinigan et Victoriaville. À Drummondville, une nouvelle clinique a ouvert ses portes plus tôt cette semaine.