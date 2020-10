Les foyers pour aînés en Ontario manquent toujours d'employés

Devant la commission d'enquête provinciale sur les soins de longue durée, la présidente de la Ontario Long-Term Care Association, Donna Duncan, a aussi affirmé le mois dernier qu'elle s'inquiétait que ses membres ne soient pas prêts à faire face à la deuxième vague de la COVID-19.

Mme Duncan a aussi soutenu que son organisation avait mis en garde le gouvernement aussi récemment qu'à la mi-septembre.

Les audiences de la commission ne sont pas publiques, mais un compte-rendu est publié par la suite en ligne.

Depuis le début de la pandémie, près de 1900 résidents des foyers pour personnes âgées de la province sont morts après avoir contracté le coronavirus.

Plus de 70 foyers sont actuellement aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Durant la première vague le printemps dernier, la pénurie de personnel et le fait que des employés travaillaient dans plusieurs établissements à la fois avaient contribué à la propagation du virus, selon des experts.

Au plus fort de la crise, certains foyers n'avaient plus que 20 % de leur personnel, a affirmé Mme Duncan devant la commission provinciale, soit parce qu'ils étaient malades, qu'il n'y avait pas assez de masques et autre équipement protecteur ou qu'ils avaient peur de rentrer travailler.

Selon elle, peu de choses ont été faites depuis la première vague pour s'attaquer à la pénurie de personnel.

Plus de détails à venir