Edmonton et Calgary comptent les plus hauts taux de report d’hypothèque au Canada

Un plus grand pourcentage de propriétaires immobiliers ont reporté leurs paiements hypothécaires dans les deux grandes villes albertaines qu'ailleurs au Canada, selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

En août, 21 % des paiements mensuels sur hypothèque à Edmonton ont été reportés, selon la liste publiée sur Twitter par le président de la SCHL, Evan Siddall. Calgary est non loin derrière avec 18 %, soit plus du double d’Ottawa (7 %), et de Québec (7 %) qui enregistrent les taux les plus bas parmi les grandes villes canadiennes.

Le programme de report pour six mois des paiements hypothécaires a été mis sur pieds en mars, en consultation avec les six grandes banques canadiennes et d’autres institutions financières.

À l'échelle provinciale, c'est aussi en Alberta que les propriétaires fonciers ont été les plus nombreux à faire appel au programme au pays.

Reste à voir si la situation ne mènera pas à davantage de forclusions à cause de la pandémie et de la crise des prix du pétrole.

Selon Todd Bradley, agent immobilier chez Royal LePage à Edmonton, les bénéficiaires du programme font partie de deux catégories : ceux qui en ont profité pour économiser et repayer d’autres dettes à plus fort intérêt, et ceux qui n’avaient pas le choix.

Ceux qui ne pouvaient pas payer leur hypothèque il y a trois mois ne le pourront sans doute pas plus [la payer] à la fin des six mois, dit-il.

Selon lui, il pourrait donc y avoir davantage de saisies, sans que cela devienne une calamité .

On ne le saura cependant pas avant plusieurs mois, étant donné les échéances en justice précédant une saisie, explique Todd Bradley.

Les prêteurs devront s’adapter

Le courtier en hypothèque chez Dominion Lending Centers, Mark Holtom, est d’accord avec cette évaluation.

Il croit cependant que les institutions financières auront avantage à négocier avec leurs clients, peut-être pour un report à plus long terme, à cause des délais en justice.

Mark Holtom croit d’ailleurs que le pourcentage élevé de propriétaires albertains qui ont profité de la période de grâce est aussi attribuable au fait qu’ils soient moins nombreux que les Ontariens ou les Québécois à détenir une hypothèque. Les banques n’étaient pas préparées à l’afflux des demandes, ce qui a mené à des temps d’attentes pénibles au téléphone pour les demandeurs.

Je crois que l’Alberta a simplement eu un peu plus de chance avec le programme , dit-il.

Avec les informations de Madeleine Cummings, Ariel Fournier, et Nancy Carlson