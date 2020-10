Première assemblée générale virtuelle de la Société de la francophonie manitobaine

Quatre participants à l’assemblée générale annuelle étaient présents dans la salle Jean-Paul-Aubry du Centre culturel franco-manitobain, et la forte majorité, soit environ 140 personnes, y assistait virtuellement.

Pour ce faire, la SFMSociété de la francophonie manitobaine a amendé ou suspendu certains articles du règlement administratif. Certains de ces changements ont été apportés lors de l’assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu juste avant l’assemblée générale annuelle.

En résumé, ces changements permettent :

La tenue d’un AGA hybride — où il est possible d’assister et de participer en personne ou par moyen électronique.

La remise du Forum de la francophonie manitobaine en hiver 2021 (entre janvier et mars).

La tenue des élections des représentants sectoriels — habituellement tenue lors du Forum de la francophonie manitobaine — par moyen électronique le 30 septembre 2020.

La tenue des élections des administrateurs par moyen électronique lors de l’AGA.

De modifier la limite de mandats de la vice-présidence.

La modification de la date de la tenue du Forum n’est pas uniquement due à la pandémie.

Le préambule de l’amendement aux règlements de la SFM à cet effet indique qu’il existe toujours de la confusion entre le Forum de la francophonie et l’assemblée générale annuelle de la Société de la francophonie manitobaine , puisque le règlement prévoyait que les deux événements devaient être tenus dans l’espace d’environ un mois.

L’amendement au règlement fait que le Forum sera désormais tenu dans les six premiers mois d’une année civile. L’AGA se déroule habituellement en automne.

L’assemblée refuse de débattre une proposition

Martine Bordeleau a présenté à l’assemblée une proposition concernant l’adoption d’une perspective de genre par la SFMSociété de la francophonie manitobaine , au nom de l’organisme Pluri-Elles.

Celle-ci demande que la SFMSociété de la francophonie manitobaine revoie ses valeurs pour y inscrire l’égalité et prenne les mesures nécessaires pour créer une approche d’intégration d’une perspective de genre qui devra être ajoutée à son plan stratégique et à celui de la communauté et de plus, que la SFMSociété de la francophonie manitobaine encourage les autres organismes de la communauté qui n’en ont pas encore à créer une approche d’intégration d’une perspective de genre .

Cependant, cette proposition a été reçue par la SFM à moins de 28 jours de l’assemblée. Ainsi, 90 % des membres en règle présents devaient voter en faveur d’un débat sur la proposition.

Le président de l’assemblée, Donald Legal, a demandé le vote et a même accordé plus de temps que prévu aux participants pour voter. Finalement, environ 80 % des membres ont voté en faveur d’un débat sur la proposition, et elle n’a donc pas été débattue par l’assemblée.

À la clôture de la soirée, le président de la SFMSociété de la francophonie manitobaine , Christian Monnin a fait une intervention à ce sujet, indiquant qu’il était malheureux que l’assemblée n’ait pas voulu débattre la proposition.

Il s’est alors adressé directement à Pluri-Elles : Contactez-moi directement, on peut en discuter davantage […] comme président de la SFMSociété de la francophonie manitobaine j’ai hâte de discuter de ça avec vous , dit-il.

Nouvelle stratégie rurale

La SFMSociété de la francophonie manitobaine prévoit lancer une nouvelle stratégie pour le rural franco-manitobain en novembre. Jean-Michel Beaudry, le directeur général adjoint de la SFMSociété de la francophonie manitobaine , rappelle que l’organisme était déjà présent au rural avec notamment le Réseau communautaire créé en 1993.

Il ajoute que cette nouvelle stratégie visera à collaborer avec une vingtaine d’organismes francophones de la province pour identifier les besoins en français au Manitoba rural et donner la meilleure offre de services possibles en régions .

On collabore déjà très bien, mais on n’est pas en train d’aller chercher le meilleur de ce que la communauté a à donner. Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint, SFM

L’un des chantiers déjà identifiés est la réalisation d’une cartographie des services en français partout dans la province.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, deux nouveaux employés ont été recrutés, dont Yann Boissonneault en tant que gestionnaire du Réseau communautaire de la SFMSociété de la francophonie manitobaine .

Les bureaux de la Société de la francophonie manitobaine, sur le boulevard Provencher à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

Pour incarner cette nouvelle orientation, l’organisme franco-manitobain cherche à ouvrir de nouveaux locaux à Île-des-Chênes, au sud de Winnipeg, après ceux déjà existants à Notre-Dame-de-Lourdes.

On a identifié Île-des-Chênes parce que c’est une communauté où il y a beaucoup de francophones, explique Jean-Michel Beaudry, mais il n’y a pas de centre de services bilingues ou de centre de Services Canada, donc il manquait cet endroit là où les gens pouvaient aller chercher du service.

Après une première réunion de la nouvelle équipe dédiée au rural en novembre prochain, la SFMSociété de la francophonie manitobaine devrait avoir un plan d’action précis à l’hiver prochain.

Nouveau conseil d'administration

Il n’y avait qu’une seule candidature pour le poste de vice-président, celle de la vice-présidente sortante, Angela Cassie. Elle est donc reconduite, élue par acclamation.

Aucun candidat ne s’est présenté pour le poste d’administrateur élu. Le conseil d'administration nommera donc une personne pour occuper ce poste.

Christian Monnin est président de la SFMSociété de la francophonie manitobaine . Chlöé Ramm et Jean-Paul Gobeil sont des administrateurs élus. Ils sont dans la deuxième année de leur mandat de deux ans.

Les membres représentant de secteurs précis :

Culture : Alphonse Lawson

Économie et finances : Serge Balcaen

Éducation : Monique Guénette

Juridique : Stephen McIntosh

Milieu rural et municipalités : Armand Poirier

Patrimoine : Philippe Mailhot

Santé et services sociaux : Nicole Cazemayor

Sports : Joël Martine

Les membres représentants des organismes qui desservent des clientèles spécifiques sont :

Les aînés : à pourvoir

Les femmes : Charlotte Hébert

Les francophiles : Derrek Bentley

Les jeunes : René Piché

Les Métis : Robert Gendron

La petite enfance : Marie Rosset

Quant aux membres du conseil d'administration nommés par les trois grosses institutions membres : Daniel Lussier représente le Réseau compassion (anciennement Corporation catholique de la santé du Manitoba); Bernard Lesage la Commission scolaire franco-manitobaine, et Stéfan Delaquis l’Université de Saint-Boniface.

Avec des informations de Mohamed-Amin Kehel