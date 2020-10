Des organismes trouvent d’autres locaux que des gymnases pour leurs activités

Le club Karaté Hearst a repris ses cours en soirée depuis quelques semaines dans un endroit bien différent du gymnase scolaire habituel, soit l’édifice de la scierie patrimoniale de Hearst.

Le conseil municipal de Hearst a permis au club de l'utiliser gratuitement jusqu'à ce que le conseil scolaire autorise à nouveau l'utilisation du gymnase.

C'est plus petit que le gymnase, mais on n'avait pas de local, alors nous sommes très satisfaits. On remercie la Ville de Hearst parce que ça permet à des personnes de faire un peu d'exercice.

André Rhéaume, instructeur en chef du club Karaté Hearst