COVID-19 : les Ottaviens ne sont pas les bienvenus dans les arénas de l’est ontarien

Des clubs de hockey d’Ottawa tentent de réserver du temps de glace dans des arénas de l’est ontarien. Étant dans une « zone froide », les infrastructures peuvent en effet y accueillir un plus grand nombre de joueurs à la fois sur la patinoire.

Depuis que la ville d’Ottawa est passée au niveau rouge, c’est tout un casse-tête pour les joueurs de hockey qui veulent pratiquer leur sport. Les nouvelles règles sanitaires imposées par le gouvernement Ford permettent d’avoir seulement 10 personnes à la fois sur la glace, incluant les entraîneurs.

Cela a forcé des ligues à suspendre leurs activités. C’est le cas de la Ligue de hockey de l'Ouest d’Ottawa (West End Hockey League) qui a dû mettre sur pause sa saison.

Parmi les 10 personnes autorisées à être sur la patinoire en même temps, 8 seraient des joueurs et 2 des entraîneurs, explique le président Ozzie Osman.

Ce n’est pas réalisable pour nous […] de mettre des enfants sur la glace à un coût aussi élevé par enfant. Ça ne fonctionne pas pour nous. Ozzie Osman , président, Ligue de hockey de l'Ouest d’Ottawa

Habituellement, la Ligue compte sur la patinoire lors de ses entraînements 18 jeunes, âgés de 5 à 17 ans, et 4 entraîneurs.

Des arénas réservés aux résidents de l’est ontarien

Le complexe Robert-Hartley à Hawkesbury a reçu des appels d’équipes en zone rouge pour s’enquérir de temps de glace, a confirmé la directrice générale par intérim de la ville, Dominique Dussault.

À Rockland, l’Académie canadienne et internationale de hockey a aussi reçu plusieurs demandes.

La majorité des appels viennent d’Ottawa , rapporte Réjean Amyot, gérant de la programmation à l’Académie canadienne et internationale de hockey. Les participants qui ont [n'ont plus] leur temps de glace à Ottawa recherchent des temps de glace [et] nous appellent pour voir les options .

Réjean Amyot n'est pas surpris de recevoir des demandes de clubs d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Ce n’est pas une surprise, selon lui, mais il faut être résident de l’est ontarien pour y avoir droit. La demande, il faut qu’elle soit faite par l’Est de l’Ontario et [que] les participants soient de l’Est de l’Ontario , précise M. Amyot.

Si ce n’est pas le cas, la demande sera refusée. Avec les recommandations de l’Est de l’Ontario, nous refusons les locations de glace pour les participants qui viennent de la région d’Ottawa , indique-t-il.

Hors de question , dit le maire de Casselman

À Hawkesbury et Rockland s’ajoute Casselman. Mercredi seulement, la Municipalité a reçu six demandes d’équipes d’Ottawa pour la location de temps de glace.

Le maire de Casselman, David Lafleur, est catégorique. Les demandes provenant de l’extérieur seront refusées. La zone est rouge à Ottawa, les gens vont essayer de se déplacer vers des régions rurales. C’est hors de question qu’on va accepter [que] les gens [viennent] à Casselman dans nos lieux sportifs , dit-il.

Le maire de Casselman, Daniel Lafleur Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Selon lui, il serait risqué d'accepter les demandes. On ne veut pas faire exprès d’insister à amener la pandémie dans notre municipalité , lance-t-il.

À Casselman, sept cas de COVID-19 ont été confirmés depuis le début de la pandémie.

En point de presse mardi, le médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO), le docteur Paul Roumeliotis, a lancé un message en ce sens aux villes. Je recommanderais aux municipalités de ne pas faire ça parce qu’on va éviter les déplacements interrégionaux , a-t-il indiqué.

De son côté, l’Association de hockey de l’Est de l’Ontario, qui englobe la ville d’Ottawa, n’est pas surprise de ces tentatives d’exil vers l’est de certains clubs. Elle décourage toutefois fortement ses membres à le faire et souhaite qu’ils suivent les directives de la santé publique.

Avec les informations de Jérôme Bergeron, Denis Babin et CBC