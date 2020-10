Des entreprises albertaines d’autocars crient au secours

En mars, la compagnie d’autocars Cold Shot desservait 11 circuits différents dans le nord de l’Alberta. Maintenant, il n'en reste que six. L'entreprise a aussi dû laisser partir une trentaine d’employés.

Dans les sept derniers mois, on a essayé de couper partout où on pouvait pour rester en vie plus longtemps , raconte le président de la compagnie, Sunny Belwaria.

Les trajets entre Edmonton et Lloydminster ou Edmonton et Jasper, par exemple, sont suspendus. D’autres ont lieu deux fois moins souvent qu’avant.

Sam Sayegh, le propriétaire du service de navette J&L, qui dessert Calgary, Lethbridge et Medicine Hat, estime que sa clientèle est réduite au quart de ce qu’elle était.

D’ici Noël, ou peu après, nous allons être dans un grave pétrin , dit-il.

Au point où il craint de devoir mettre la clé sous la porte si les choses ne changent pas.

Cold Shot et les navettes J&L se sont jointes aux compagnies d’autocars Sundog et Northern Express pour demander de l’aide au gouvernement provincial dès le mois de mai. Dans une lettre adressée à ce dernier, ils ont expliqué que les programmes fédéraux comme la subvention salariale ne couvrent que 10 % de leurs frais opérationnels.

Ils soulignent aussi qu’ils sont des services essentiels pour bien des Albertains, surtout en région rurale.

Ce serait désastreux pour nos clients [si on ferme]. On leur donne deux autobus par jour […] On conduit des gens à l’aéroport, on les conduit à leurs rendez-vous médicaux , croit Sam Sayegh.

Les gens ont besoin d’aller chez le médecin et d’aller travailler. Ce n’est pas comme si on pouvait mettre tout ça sur pause et attendre que les beaux jours reviennent , renchérit Sunny Belwaria.

Ailleurs au pays, certains gouvernements ont accepté de délier les cordons de leur bourse. Le Québec a notamment mis en place un programme d’aide d’urgence, qui couvre jusqu’à 75 % des déficits d’exploitation de ses transporteurs interurbains.

Le gouvernement albertain, toutefois, n’a pas l’intention de mettre en place de subventions spéciales. Dans une lettre du 4 septembre, le ministre des Transports, Ric McIver, souligne que les entreprises d’autocars peuvent elles aussi bénéficier de la subvention salariale fédérale et de certaines mesures d’allégement fiscal provinciales annoncées au printemps.

Il promet toutefois de s’assurer que les Albertains vivant dans les régions rurales auront toujours accès à un réseau de transport.