Halloween en Outaouais: réactions partagées sur la cueillette de bonbons

Les touts petits ont eu raison de se réjouir, jeudi, alors que le premier ministre du Québec a annoncé qu’ils pourront passer l’Halloween malgré la pandémie de COVID-19 . En Outaouais, certains élus municipaux se réjouissent de cette annonce tandis que d’autres sont plus inquiets.

Pour ramasser des bonbons, il faudra que les enfants restent en famille et respectent le deux mètres de distance.

C’est une bonne nouvelle, selon le maire de Thurso et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, Benoît Lauzon. Il estime qu’il est extrêmement important pour les enfants de fêter le 31 octobre.

La municipalité avait repensé la fête de l’Halloween lors du passage en zone rouge de certains secteurs de l’Outaouais.

Plutôt que de laisser les enfants costumés cogner aux portes de leur quartier, Thurso, qui est toujours en zone orange, propose une nouvelle façon de distribuer les bonbons.

C’est la Ville et le Club Optimiste qui vont faire du porte-à-porte avec des camions incendies [et] de la ville pour distribuer des bonbons à l’ensemble des touts petits de notre territoire , explique le maire.

Le maire de Thurso, Benoit Lauzon se réjouit de l'annonce de François Legault (archives). Photo : CBC - Radio-Canada © 2018 / Michel Aspirot

Ils vont en avoir assez pour se sucrer le bec ! Benoît Lauzon, maire de Thurso

Si Québec l’avait imposé, Thurso aurait aussi annulé les célébrations de l’Halloween, assure Benoît Lauzon.

Il invite les familles à demeurer dans leur bulle et de décorer leur maison. De cette façon, les employés municipaux et membres du Club Optimiste pourront laisser des bonbons sur leur terrain. Le maire estime qu’entre 1400 et 1500 maisons recevront leur visite le soir du 31 octobre.

On est contents de l’annonce parce qu’on avait acheté des bonbons. S’il n’y avait pas eu d’Halloween, j’aurais été obligé de les manger ! , lance à la blague M. Lauzon.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais ne s’opposera pas aux consignes de Québec. La Ville de Gatineau suivra pour sa part les recommandations de la santé publique.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) ne recommande pas le porte-à-porte pour l’Halloween en raison du risque de propagation de la COVID-19.

Pas de décorations d’Halloween pour un conseiller de Gatineau

Contrairement à l’habitude, je ne décorerai pas chez moi, je n’accueillerai pas de jeunes , soutient le conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau à Gatineau, Jocelyn Blondin.

Il dit respecter la décision du gouvernement, mais qualifie de triste le passage des enfants dans les rues de la ville qui est passé au niveau d’alerte rouge samedi dernier.

Le conseilleur du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Je ne comprends pas pourquoi. Quand je regarde tout ça, c’est vraiment depuis que les écoles sont rouvertes que le taux a augmenté, alors si on peut éviter le déplacement des enfants un peu partout, ça va être pour le bien de la communauté , explique le conseiller.

Je demande aux parents, bien entendu, d’être prudents et de rester à la maison, faire des activités à la maison avec les enfants pour l’Halloween , implore-t-il.

Avec les informations de Nafi Alibert et Alexandra Angers