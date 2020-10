Plaintes envers des policiers : le lien de confiance doit être rétabli

C'est connu : la confiance entre les Autochtones et les policiers est mise à l'épreuve. Me Fannie Lafontaine, dans un rapport, formule plusieurs propositions pour rétablir le lien entre les Autochtones et les forces de l'ordre.

Il s’agit du deuxième rapport de Me Fannie Lafontaine, l’observatrice civile indépendante nommée pour évaluer l’intégrité et l'impartialité des enquêtes menées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur les autres corps policiers dans des dossiers de plaintes d’Autochtones.

Me Lafontaine a mentionné à Espaces autochtones que les enquêtes effectuées par le SPVM ont été réalisées de façon sérieuse par des enquêteurs expérimentés. Or, elle formule 25 propositions afin de renforcer le lien de confiance du public et des Autochtones envers les enquêtes criminelles visant des policiers .

Historique du mandat de l’observatrice civile indépendante En 2015, plusieurs femmes autochtones de la région de Val d’Or ont dénoncé des comportements abusifs de la part de certains policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Pour redonner confiance au public, le ministère de la Sécurité publique a mandaté le SPVM d’enquêter sur ces allégations qui auraient été commises par des policiers. Pour donner davantage confiance au public sur les enquêtes portant sur la police, une observatrice civile indépendante a été nommée pour évaluer l’intégrité et l'impartialité des enquêtes menées par le SPVM sur des membres de la SQ. En 2016, le mandat a été élargi. Le SPVM s’est vu confié le mandat d’enquêter sur toutes les plaintes formulées par un Autochtone envers un policier de tous les corps de police à l'exception du SPVM. À ce moment, le mandat de Me Lafontaine s’est élargi à toutes ces enquêtes. Trente-huit dossiers d’enquêtes ont été analysés dans le rapport en 2016 et 61 autres cas dans le deuxième rapport rendu public jeudi.

Me Lafontaine estime que des réformes majeures devront être faites au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui a désormais le mandat d’enquêter sur les plaintes formulées par des Autochtones contre des policiers au Québec.

Je plaide fortement dans mon rapport pour une plus grande transparence des enquêtes du BEI, tant pour le public que pour les victimes, et une représentativité autochtone. Me Lafontaine recommande que des Autochtones fassent partie des équipes qui enquêtent sur les crimes allégués par des Autochtones à l’encontre des policiers.

Pour l’observatrice civile indépendante, ce rapport a été possible grâce aux femmes anichinabées et cries de Val-d'Or qui ont eu le courage de dénoncer des comportements policiers. Depuis novembre 2015, c’est environ 200 plaintes de nature criminelle qui ont été formulées par des Autochtones qui ont été étudiées soit par le SPVM ou le BEI , ajoute-t-elle

Dans une entrevue avec Patrice Roy à RDI, Me Lafontaine dénonce un racisme systémique au sein des forces de l’ordre. Le SPVM a d'ailleurs reconnu que ce type de racisme existait en son sein en juin 2020.

C’est le temps de changer les façons de faire et de redonner confiance dans les institutions. Me Fannie Lafontaine, observatrice civile indépendante

Me Lafontaine explique que la confiance est rompue entre les différentes nations autochtones et les services policiers entre autres parce que l'utilisation des services de police dans la violence coloniale et les nombreux abus policiers qui sont documentés chaque semaine, chaque mois contre des Autochtones.

Les recommandations spécifiques du rapport ont été remises à la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault qui a répondu qu’elle prend acte des propositions de Me Lafontaine.

Les constats du rapport, y compris les pistes d’améliorations, vont alimenter la réflexion des corps policiers au Québec et les travaux en cours au sein de différents ministères et organismes concernés , spécifie-t-elle.

Il est clair qu’on peut améliorer certains aspects entourant le travail des policiers. Geneviève Guilbeault, Vice-première ministre

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) prend présentement conscience du contenu du rapport de Me Lafontaine et dit tendre à améliorer les services offerts aux victimes d'actes criminels.