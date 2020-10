Zone orange : son traitement de cancer reporté une 2e fois

Une dame de 75 ans avait rendez-vous pour soigner son cancer de la peau jeudi. Mais la veille, elle reçoit un appel qui la bouleverse: son opération est annulée. On lui dit que c'est parce qu’elle habite dans une zone orange et que l’hôpital est dans une zone jaune.

Tout était pourtant bien aligné pour Gloria LePage, qui souffre d’un mélanome sur la joue gauche. Mardi, l’hôpital lui confirme que son rendez-vous avait toujours bel et bien lieu cette semaine; on pourra lui retirer sa masse cancéreuse.

En plus du cancer, Gloria LePage souffre aussi d'arthrite. Photo : Images : Messenger

Toutefois, le lendemain, le téléphone de la dame de 75 ans sonne au milieu de l’après-midi. C’est à nouveau l’hôpital. Ils m’ont rappelée pour me dire que tout était annulé.

C’est à ce moment qu’on lui explique que c’est parce qu’elle habite à Balmoral, en zone orange, et que l’hôpital de Bathurst, où elle devait se rendre, est en zone jaune.

C’est juste des cas d'annulation parce qu’on ne vient pas de la bonne place. Gloria LePage, résidente de Balmoral

C’est triste pour tout le monde qui a besoin de chirurgie, d’aide à l’hôpital, de voir des spécialistes… Ils ne peuvent pas parce qu’on vient de cette zone , affirme la dame.

Jeudi, soit le jour où devait avoir lieu son opération, on lui annonce que finalement son rendez-vous est reporté au plus tard le 29 octobre.

L'Hôpital régional Chaleur, à Bathurst Photo : ICI Radio-Canada/Serge Bouchard

Or, elle ne comprend pas qu’on lui ait d’abord annulé son rendez-vous. Tous ceux avec qui j’en parle me disent que ça n’a pas de raison d’être et que c’est niaiseux. Ce ne sont pas de bonnes excuses.

Vitalité ne commente pas

Le Réseau de santé Vitalité n'a pas élaboré ni indiqué si des soins urgents ont été annulés pour des patients en zone orange, qui doivent se présenter dans un hôpital en zone jaune.

Le réseau est toujours soucieux de prodiguer une offre de soins de qualité à l’ensemble de ses patients , a simplement déclaré son porte-parole, Thomas Lizotte, par courriel.

Nous encourageons toutefois toutes personnes qui se disent insatisfaites avec l’un de nos services à communiquer avec notre bureau des plaintes. Il s’agit d’un moyen efficace pour assurer l’amélioration constante de notre offre de soins aux patients , s’est-il contenté d'ajouter.

Un cancer agressif

À Halifax, Mélanie LePage suit à distance les mésaventures de sa mère Gloria. Elle est inquiète, puisque selon elle, son cancer doit être traité au plus vite.

C’est le cancer de la peau le plus agressif que tu peux avoir , lance-t-elle au bout du fil.

Ils ne peuvent pas niaiser avec ça, il faut que ce soit fait ASAP [dès que possible]. Mélanie LePage, fille de Gloria LePage

Selon elle, le report du rendez-vous est inacceptable. C’est de la discrimination, ce n’est pas une excuse pour annuler une opération.

Gloria LePage aussi a bien hâte de subir son opération. Plus ça va, plus ça fait mal, des fois ça élance. Je trouve que ça presse.

Jeudi, il y avait 89 cas de COVID-19 actifs dans la province. Quarante-trois cas sont reliés à l’éclosion dans le Restigouche. La source de cette propagation fait toujours l'objet d'une enquête.