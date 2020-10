Loto Atlantique reverse 395,4 M $ en bénéfices en 2019-2020

Sur le total des bénéfices, la société d'État a reversé 131 millions de dollars à la Nouvelle-Écosse, 124,5 millions de dollars au Nouveau-Brunswick, 121,1 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador et 18,7 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard.

Loto Atlantique précise que l'objectif de bénéfices fixé pour l'Île-du-Prince-Édouard a été dépassé de plus d’un million de dollars.

Le président-directeur général de Loto Atlantique, Chris Keevill, reconnaît que le montant de 395,4 millions de dollars est en deçà de l'objectif initial de la société car les recettes ont stagné vers la fin de l'exercice en raison de la pandémie de COVID-19.

Loto Atlantique prévient que l'exercice 2020-2021 sera touché par la crise sanitaire pendant une période beaucoup plus longue, ce qui affectera les activités et les recettes. La société affirme qu'elle prend actuellement les mesures nécessaires pour devenir une société de jeu plus axée sur le numérique afin d'assurer sa viabilité.

Loto Atlantique appartient au secteur public des quatre provinces de l'Atlantique et reverse la totalité de ses bénéfices aux quatre gouvernements provinciaux.