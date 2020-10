Fouilles sur René-Lévesque : des objets découverts, mais pas les bâtiments recherchés

Les archéologues n’ont toujours pas retrouvé de trace d’un bâtiment domestique et d’une infrastructure militaire défensive du 18 e et siècle qui font l’objet de fouilles archéologiques sur le boulevard René-Levesque, à Québec, aux angles de l’avenue Moncton et des Érables. Des artefacts ont toutefois été retrouvés.

Malheureusement, c’est assez négatif en partie en raison des perturbations modernes. Il reste une partie des sols en place, mais il y en a beaucoup qui ont été perturbés aux siècles précédents , convient Serge Rouleau, archéologue à la Ville de Québec.

Des installations d’aqueduc et différents travaux des dernières décennies, par exemple, compliquent le travail des archéologues.

La Ville de Québec a identifié une dizaine d’emplacements situés le long du tracé du futur tramway pour y effectuer des fouilles archéologiques, incluant deux sites sur le boulevard René-Lévesque.

Ces fouilles sont en cours depuis plus d'une semaine et devraient durer jusqu’à la fin du mois d’octobre, à moins d'une découverte majeure.

Découvertes d’artefacts

Même si les bâtiments n’ont pas été découverts, des objets ont toutefois été retrouvés, entre autres sur le site de l'avenue Moncton.

On a trouvé des objets, des artefacts qui nous ramènent à l’abandon de la propriété, à la fin du 19e siècle. Une pipe à fumée en terre cuite, divers contenants en céramique et des objets plus récents, datant de la fin 19e début du 20e siècle. Serge Rouleau, archéologue à la Ville de Québec.

C’est un petit peu normal de trouver ces éléments-là , précise-t-il. Pour l’instant, les archéologues ne font pas de lien direct avec les bâtiments recherchés.

Une pipe à fumée en terre cuite, divers contenants en céramique et des objets plus récents ont notamment été retrouvés. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Bourgeoisie

Si ces fouilles sont en cours à ces endroits précis, c’est en raison de la superposition de plusieurs cartes de l’époque avec celles d’aujourd’hui.

On réussit à superposer ces cartes historiques grâce à des éléments qui ont [perdurer] à travers le temps et qui sont fiables .

Pour le site à l’angle de l’avenue Moncton, les archéologues cherchent un bâtiment domestique qui se retrouvait jadis, en pleine campagne.

À l’époque, il faut se rendre compte que ce sont des champs et des boisés. On est sur la propriété d’un M. Shonk, en 1792, qui lui, avait ces bâtiments. La cartographie historique nous indique que le bâtiment se situait avec une marge d’erreur, bien sûr, à cet endroit. Serge Rouleau, archéologue à la Ville de Québec.

Fait intéressant : ce bâtiment, s'il est découvert, permettrait de documenter un mode de vie bourgeois de l’époque.

C’est assez intrigant de connaître un noyau d’habitation qui se situe en dehors des axes de colonisation de l’époque. On est sur des terres agricoles, on était à la campagne. On est vraiment dans un mouvement de gens aisés, un peu plus en moyen, pour sortir de la ville et d’avoir un niveau de vie plus aisé que le centre-ville , croit Serge Rouleau.

Les prochains jours permettront de mieux cerner la valeur historique de cette fouille.

Ça nous permet d’identifier la fonction du bâtiment, si le site est d’intérêt et si les données le justifient, de poursuivre la fouille et de documenter l’occupation de ce bâtiment qui fait partie de notre histoire et de connaître le niveau de vie des occupants .

Plusieurs types de terre se retrouvent dans les fouilles. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Redoute militaire

Le site de l’avenue des Érables nécessite, de son côté, des fouilles plus profondes pour retrouver le bâtiment remontant à la Bataille des Plaines d'Abraham.

Ça serait une redoute qui faisait partie d’un camp militaire que les Britanniques ont installé pour pouvoir occupé le plateau de Québec, au lendemain de la bataille de 1759, du 13 septembre. C’est un ouvrage de terre fait pour résister à l’artillerie et des attaques , explique Serge Rouleau.

Lorsqu’on parle de camps, on parle d’un emplacement où les troupes ont campé autour, pas nécessairement à l’intérieur de la redoute même. Ça servit pour accueillir l’ensemble des troupes britanniques le temps que la Ville se rende , précise l'archéologue.

Les chercheurs souhaitent trouver des objets, des munitions et de l’artillerie qui daterait de l’époque, de même qu’un fossé.

On ne recherche pas uniquement des éléments structuraux, mais des éléments de l’occupation du campement. Il y a des cartes historiques plus tardives, du 19esiècle, qui nous indique une dépression, une flaque d’eau dans le secteur, assez importante pour qu’on puisse l’associer à la construction de la redoute.

D’autres sites seront étudiés par les archéologues dans les prochains mois le long du futur tracé du tramway.