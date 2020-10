Sega lance une poignée de minijeux pour souligner ses 60 ans

Les fans de Sega ont tout pour être aux anges alors que s’amorcent cette semaine sur la plateforme Steam les festivités entourant les six décennies d’existence de la compagnie.

Parmi les éléments les plus intrigants de l’événement, il y a la possibilité de jouer à un seul niveau de Golden Axe: Reborn, un jeu qui a été annulé avant sa sortie.

Une dose de nostalgie

L’offre de minijeux plaira bien aux plus nostalgiques. Entre autres, on y trouvera un croisement entre les séries Streets of Rage et Yakuza. Dans Streets of Kamurocho, vous pourrez battre des méchants avec Kiryu et Majima.

Endless Zone, inspiré de Fantasy Zone, un jeu d’arcade très populaire dans les années 80, a même été créé spécialement pour l’occasion.

Le jeu Sonic The Hedgehog 2, qui met en vedette l’un des personnages les plus connus de Sega, peut aussi être téléchargé gratuitement sur la plateforme. D’autres titres, dont Nights into Dreams, un jeu sorti en 1996 sur la console Sega Saturn, sont également offerts par Steam.

Se réinventer

Créée en 1960 au Japon, Sega a fait ses débuts dans les jeux d’arcade pour ensuite bifurquer vers les consoles de jeux vidéo. Même si elle n’a plus d’appareils sur le marché depuis 2002, la compagnie a tout de même su se renouveler en continuant de faire vivre ses personnages vedettes à travers d’autres consoles.

L’éditeur de jeux vidéo prévoit surprendre sa communauté d’adeptes ponctuellement jusqu’au 13 décembre prochain.