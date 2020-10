Des dizaines d'employés et de résidents de cet établissement ont été infectés par la COVID-19. Mercredi, l’entreprise gestionnaire Revera a indiqué que 67 résidents et 22 membres du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19. Neuf résidents sont morts.

Nous sommes au-delà de l’urgence, et le personnel est complètement dépassé et effrayé. Les employés sont inquiets pour eux-mêmes, leurs familles et les résidents dont ils s'occupent , a déclaré Shannon McAteer, coordonnatrice des soins de santé du syndicat.

Il est évident que des employés contractent le virus au travail et nous avons besoin de toutes les mesures de sécurité en place en tout temps , a ajouté Shannon McAteer.

Masques N95 et prime salariale

Les représentants syndicaux ont rencontré la direction du foyer de soins personnels mercredi pour exiger que tout le personnel qui exerce auprès des résidents ayant la COVID-19 reçoive des masques N95. Auparavant, ils n'étaient fournis qu'à la suite d'une évaluation des risques par une infirmière.

Après que le syndicat a déposé son grief, la direction a accepté de commencer à fournir ce type de masques aux employés, selon le syndicat.

Par ailleurs, Parkview Place a aussi offert une prime de 2 $ par heure au personnel. Cette prime, rétroactive au 15 septembre, sera en place jusqu’à ce que l’éclosion en cours soit terminée.

La prime ne dédouane pas l’employeur de sa responsabilité de fournir un environnement de travail sûr , a rappelé le syndicat.

De plus, l'épidémie entraîne l'épuisement des membres du personnel, qui sont parfois incapables de prendre des pauses en raison d'une pénurie d'employés, car un nombre croissant de travailleurs ont été forcés de s'auto-isoler en raison de l'exposition à la COVID-19, selon le syndicat. Il demande également à Parkview Place d'embaucher plus de personnel pour des remplacements.

Les masques N95 ne sont pas requis, dit Brent Roussin

Lors d’une conférence de presse jeudi, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a déclaré que le personnel devrait avoir de l’équipement de protection individuelle nécessaire, mais que les masques N95 ne sont pas requis sauf en cas de procédures médicales générant des aérosols .

Il a aussi été incapable de pointer une raison expliquant pourquoi l’éclosion au sein de Parkview Place a atteint une telle ampleur, qu’il juge préoccupante .

Nous savions dans la première vague que nous devions faire tout ce que nous pouvions pour garder le virus hors de ces établissements, car une fois entré, nous pourrions voir une transmission facile et des conséquences graves parmi les personnes âgées.

À noter que la province a récemment assoupli les règlements empêchant le personnel des foyers de soins personnels de travailler dans plusieurs établissements, afin de permettre aux employés d’autres centres de soins de longue durée d’aider à Parkview Place. Par contre, les travailleurs qui quittent Parkview Place pour travailler dans une autre installation doivent toujours s'auto-isoler pendant 14 jours avant de retourner au travail.

Afin d'arrêter la propagation du virus, l'accent doit être mis sur l'identification et l'isolement des cas, l'utilisation universelle des équipements de protection individuelle et éviter que des membres du personnel aillent au travail lorsqu’ils sont malades, a rappelé Brent Roussin.