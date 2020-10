Une œuvre en hommage au quartier des Faubourgs sur la nouvelle Maison Radio-Canada

Broccolini, chargé de la construction du nouveau bâtiment, en a fait l’annonce vendredi matin.

La proposition de l’artiste, sélectionnée dans le cadre d’un concours privé d’art public, a séduit le jury par la qualité de sa démarche artistique et son intégration harmonieuse du thème à célébrer, soit l’histoire et la vie du quartier , peut-on lire dans le communiqué émis vendredi matin.

L’histoire du diffuseur public est intimement liée au quartier qu’il habite à Montréal depuis plus de 50 ans , a affirmé Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada, par voie de communiqué.

Résonance des lieux, qui apparaîtra, en bordure de la rue Alexandre-DeSève, sur le mur du plus important studio de la nouvelle MRC et qui sera installée, s’inspire entre autres de la maison Hubert-Lacroix, sauvée de la démolition grâce à des dons du public. Cette maison historique à un étage et demi, coiffée d'un toit à deux versants, en est une du régime français, et sa découverte avait à l’époque fait la une des journaux.

L’artiste Ianick Raymond souhaitait également intégrer à son œuvre des éléments rappelant l’industrialisation du quartier. Ce dernier amalgame ainsi des composantes visuelles évoquant entre autres le Faubourg à m’lasse ou encore le pont Jacques-Cartier.

« Résonance des lieux est une démonstration qu’il est possible de construire un futur en corrélation avec son passé », a expliqué l’artiste Ianick Raymond, également par voie de communiqué.