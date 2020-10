Place aux jeunes : Justin Sarrasin grandit avec une maladie mitochondriale

Justin Sarrasin est un petit garçon plein d’énergie, raconte son père, Ray Sarrasin. À 8 ans, il est atteint d’une maladie mitochondriale qui a ralenti sa croissance et avec laquelle il devra vivre toute sa vie. Son père en discute avec le vidéographe Radja Mahamba.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Tu peux naître avec une maladie mitochondriale ou l’avoir comme adulte , explique Ray Sarrasin. Dans le cas de Justin, on voyait au début qu’il avait quelque chose. [...] Ça lui a pris du temps à se développer. Il a commencé à marcher à 3 ans.

Il existe plusieurs types de maladies mitochondriales, qui peuvent s’attaquer à différents organes. Dans le cas de Julien, la maladie agit au niveau cérébral et a un impact sur sa mobilité, son apprentissage et son habileté à s'exprimer oralement.

Il va avoir ça pour le reste de ses jours , dit son père.

Justin est en 2e année à l’École Lagimodière, à Lorette, au Manitoba.

Ils font une job formidable avec Justin , dit son père. Pendant la pandémie, ils ont adapté sa classe en deux. Il a la moitié de la classe juste pour lui, il a même son lit parce qu’il a besoin de se reposer, il fait encore la sieste le jour.

Justin va à l’école pour apprendre les choses de base, les noms, les couleurs…

Il y va aussi pour les amis et le côté social de l’école. Ainsi, cette année, habillés en vert et avec Justin en tête de file, les élèves de 2e et 5e années ont participé à une marche symbolique pour sensibiliser d’autres élèves aux défis de leur camarade.

Cette année, l’école s’est impliquée, et sa classe a fait son 5 kilomètres. Justin adore les marches, et être là en avant... Mito Winnipeg, qui organisait la marche, a amassé 5000 $ et atteint son objectif, précise Ray Sarrasin.