Place aux jeunes : Justin Sarrasin grandit avec une maladie mitochondriale

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Justin Sarrasin : grandir avec une maladie mitochondriale Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Tu peux naître avec une maladie mitochondriale ou l’avoir comme adulte , explique Ray Sarrasin. Dans le cas de Justin, on voyait au début qu’il avait quelque chose. [...] Ça lui a pris du temps à se développer. Il a commencé à marcher à 3 ans.

Il existe plusieurs types de maladies mitochondriales, qui peuvent s’attaquer à différents organes. Dans le cas de Julien, la maladie agit au niveau cérébral et a un impact sur sa mobilité, son apprentissage et son habileté à s'exprimer oralement.

Il va avoir ça pour le reste de ses jours , dit son père.

Justin est en 8e année à l’École Lagimodière, à Lorette, au Manitoba.

Ils font une job formidable avec Justin , dit son père. Pendant la pandémie, ils ont adapté sa classe en deux. Il a la moitié de la classe juste pour lui, il a même son lit parce qu’il a besoin de se reposer, il fait encore la sieste le jour.

Justin va à l’école pour apprendre les choses de base, les noms, les couleurs…

Il y va aussi pour les amis et le côté social de l’école. Ainsi, cette année, habillée en vert et avec Justin en tête de file, sa classe a fait une marche symbolique pour sensibiliser d’autres élèves aux défis de leur camarade.

Cette année, l’école s’est impliquée, et sa classe a fait son 5 kilomètres. Justin adore les marches, et être là en avant... L’École voulait amasser 5000 $, et les élèves ont atteint leur but, précise Ray Sarrasin.