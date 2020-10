T.N.-O. : pas d’engagement chiffré du fédéral pour faire face à la crise du logement

Justin Trudeau s’est entretenu avec la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, des leaders autochtones et des représentants de l’organisme caritatif YWCA pour aborder la crise du logement qui s'aggrave au territoire.

Même si la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, est très contente de l’entretien, elle précise que Justin Trudeau n’a pas indiqué le montant précis offert par le fédéral pour lutter contre la crise du logement au territoire.

Le fait que le premier ministre vienne à la table des discussions montre que le gouvernement fédéral prend ça au sérieux et s’engage à travailler avec nous , a-t-elle néanmoins fait savoir à l’issue de la rencontre téléphonique.

Pour elle, les problèmes liés au logement aux Territoires du Nord-Ouest ont été exacerbés par la pandémie, d'où la nécessité de travailler avec le gouvernement fédéral.

Avant même que la pandémie ne commence, 42 % des maisons avaient, au moins, un problème majeur, selon l'enquête du Bureau des statistiques des Territoires du Nord-Ouest de 2019. Trois ans plus tôt, 20 % des maisons avaient au moins un problème majeur.

Un financement précis après le dépôt du budget fédéral?

Caroline Cochrane espère qu’après la prochaine session sur le budget fédéral, le gouvernement sera en mesure de lui donner des détails. Et pour que ce dernier tienne parole, elle affirme que son gouvernement enverra sous peu une lettre à Ottawa résumant la discussion du jour et les engagements abordés.

Elle a ajouté qu'un financement non garanti d'année en année empêche le territoire de faire une planification à long terme. Elle a également souligné que le financement par habitant ne fonctionnera pas pour le Nord. Nous n'avons que 45 000 habitants, mais il y a trois territoires... nous représentons plus de la moitié du Canada et si nous finançons par habitant, cela ne suffira pas , déclare-t-elle.

La ministre rappelle que même si le territoire va recevoir une aide fédérale, au niveau territorial, le gouvernement investit déjà 6 % de son budget pour le logement. Je crois que c’est plus que n’importe quelle autre juridiction au pays, et cela impressionne le gouvernement fédéral en montrant notre engagement , rappelle Mme Cochrane.

Dans une entrevue accordée jeudi à l’émission The Trailbreaker de CBC North, Justin Trudeau a lui aussi appuyé le fait que la pandémie avait révélé la profondeur des lacunes auxquelles sont confrontés les habitants du Nord.

Selon lui, le gouvernement fédéral a déjà mis 300 millions de dollars à la disposition des territoires pour la construction de logements abordables, il a aussi fixé à 100 millions de dollars le montant du fonds national de co-investissement dans le logement pour le Nord et a promis des millions de dollars supplémentaires pour d'autres aides financières.

Nous devons juste nous assurer que nous fournissons ces fonds et que nous travaillons avec des partenaires. Personne ne veut qu'Ottawa vous dise où vous devez construire une maison, et comment vous devez le faire. Nous devons travailler avec des partenaires locaux sur ce point , a fait savoir le premier ministre.

Racisme systémique, secteur minier et accords de revendications territoriales

Lors de son entrevue, Justin Trudeau a également abordé d’autres problématiques auxquelles fait face le Nord canadien notamment le racisme systémique dans les soins de santé. Sur ce point, il a affirmé sa volonté à faire avancer la législation, pour que le domaine de la santé devienne beaucoup plus centré sur les Autochtones et beaucoup plus dirigé par les Autochtones .

Le premier ministre a aussi tenu à montrer son soutien au secteur minier, très affecté par la crise. Un secteur qu’il considère comme important pour les années à venir et dans lequel il dit investir notamment pour soutenir la création d’emplois.

Il a aussi eu un mot pour les accords de revendications territoriales en cours de négociation aux Territoires du Nord-Ouest et a affirmé que son gouvernement avait accéléré le processus de façon significative .

Au cours de la journée, M. Trudeau s’est également entretenu avec les premiers ministres et acteurs locaux du Nunavut, sur le domaine de la chasse, et du Yukon, pour parler recherche et innovations.

Avec des informations d'Amy Tucker et Loren McGinnis