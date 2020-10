Système de paie Phénix : Patrimoine canadien fera le premier essai du nouveau modèle

Dès ce mois-ci, les fonctionnaires du ministère mettront à l’épreuve la première phase exploratoire du projet de RH [ressources humaines] et de paye de prochaine génération du gouvernement fédéral, mis en place pour pallier les ratés du système de paie Phénix.

Depuis 2016 Phénix a causé bien des maux de tête à des milliers de fonctionnaires qui ont observé des erreurs dans leur paie. Certains ont reçu de l'argent en trop alors que d’autre n’ont pas été payés dans le temps voire pas du tout.

Selon les plus récentes données de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), plus de 200 000 fonctionnaires fédéraux ont été affectés par des problèmes de paye Phénix. Des efforts de rattrapage sont déployés pour régler les erreurs de paie, mais il y a toujours un total de 220 000 problèmes de paie non résolus indique l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada .

La semaine dernière le député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Steven MacKinnon, annonçait un bilan de 13 périodes de paye sans accroc avec le système Phénix, au sein de la fonction publique fédérale.

Ministère baromètre

Le ministère du Patrimoine canadien, on l’espère, servira de baromètre, indique le député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, Greg Fergus.

C’est un ministère qui n’est pas énorme et complexe. Ce n’est pas un ministère qui n’est pas trop petit, ni trop simple. C’est entre les deux. On est sûrs que si on peut faire marcher notre système avec le fournisseur SAP, c’est de bon augure pour appliquer le logiciel à d’autres ministères pour éventuellement remplacer le système de paie Phénix , note M.Fergus.

L'AFPC prudente

Un ministère qui n’est pas énorme et complexe , c’est justement ce qui inquiète l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Nous espérons que le projet pilote pourra traiter les opérations de base de la paie à Patrimoine Canada, mais ce n’est qu’une partie de l’équation. Le prochain défi consistera à appliquer le système à des opérations de paye plus complexes dans l’ensemble de la fonction publique, comme les horaires variables. Nous suivrons le processus de près et nous nous assurerons que le gouvernement ne répète pas les erreurs du passé en ignorant les signaux d’alerte , a indiqué Chris Aylward, président national de l’AFPC.

Le projet n’aura pas d’incidence sur la paye des employés, car elle se déroulera dans un environnement d’essai et en parallèle avec leur mode de paie actuel, indique le ministère du Gouvernement numérique du Canada dans un communiqué.

Ainsi, les employés de Patrimoine canadien continueront d’être payés au moyen du système de paye Phénix pendant la période d’essai. Les résultats de l’expérience serviront à orienter les phases ultérieures de ce projet.

Fournisseur externe

Le gouvernement canadien a arrêté son choix sur l’entreprise SAP pour l’aider à mettre en place un nouveau système de paye pour les employés de la fonction publique fédérale.

SAP Canada regroupe 3300 employés au pays. L’entreprise est une filiale de SAP SE, une firme européenne dont le siège social est en Allemagne, spécialisée dans la vente de logiciels de gestion intégrée.

