Les aînés et la santé mentale au coeur des préoccupations des Fransaskois

Le président de Vitalité 55+ Saskatchewan, Michel Vézina, aimerait, par exemple, qu’on étudie des politiques qui visent à améliorer la qualité de vie des aînés.

On regarde par exemple les questions de la santé, les questions d’hébergement, le transport [et] les ressources financières pour les aînés.

Michel Vézina affirme par ailleurs que les aînés contribuent fortement à l’économie de la province, notamment grâce à leur bénévolat.

Ils font beaucoup de bénévolat dans leurs communautés. Si on mesure [leur contribution] en termes du salaire minimum, ça représente plusieurs millions [de dollars] qui sont investis sans qu’il y ait de salaire comme tel , souligne-t-il.

Il aimerait donc qu’en retour la province mette en place une politique de communauté d’amis des aînés.

Il estime que cela passe avant tout par la bonification des infrastructures et de l’environnement social afin de répondre à leurs besoins.

La province pourrait par exemple abaisser le coin du trottoir lorsqu’elle effectue des travaux de réfection pour en faciliter l’accès ou encore mettre en place des infrastructures dans les parcs destinées aux personnes âgées.

Au-delà des améliorations pour l’environnement social et les infrastructures, Michel Vézina aimerait aussi que la province envisage la création d’un ministère des Aînés.

Il souligne que l’ancien ministre Warren Kaeding agissait notamment en tant que ministre responsable des Aînés, mais que ce n’était qu’une de ses tâches. Il était aussi ministre responsable de la Santé en milieux ruraux et éloignés au sein du gouvernement du Parti saskatchewanais.

Par ailleurs, Michel Vézina affirme qu’ il n’y avait pas de budget attribué au dossier des aînés.

Il demande donc la formation d’une unité au sein du gouvernement qui pourrait se spécialiser dans ce domaine et aurait un budget et des ressources humaines à sa disposition.

Il estime que ce bureau pourrait prendre la forme d’un ministère, ou bien d’un défenseur des aînés avec un bureau suffisamment structuré pour conseiller le ministre.

Peu importe sa forme, c’est sûr qu’on veut des services bilingues dans cette structure-là , soutient Michel Vézina.

Le président de l’organisme fransaskois propose que la Saskatchewan s'inspire du Bureau provincial de défense des aînés de la Colombie-Britannique.

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, soutient Vitalité 55+ Saskatchewan dans ses démarches.

Évidemment, c’est un des gros dossiers prioritaires de la communauté [...]Donc, nous allons beaucoup faire de travaux dans ce sens-là , assure-t-il.

Ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme toute leur vie à la création de nos institutions, de notre communauté, et qui aujourd’hui méritent qu’on prenne soin d’eux.

Le président du Réseau Santé en français de la Saskatchewan ( RSFSRéseau Santé en français de la Saskatchewan ), Abdoulaye Yoh, croit de son côté que l’angle mort au niveau de la campagne électorale est la question de la santé mentale des francophones vulnérables.

Quand on est francophone, quand on est vulnérable, et qu’en plus on ne parle pas l’anglais, on est très, très isolé.

Abdoulaye Yoh, président du Réseau Santé en français de la Saskatchewan