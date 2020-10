Les maisons neuves comme solution à l’accélération du marché immobilier?

Lorsque Brenda DeBlauw a perdu son mari en décembre, elle a rapidement décidé de déménager de Burlington vers Windsor, d'où elle est originaire, pour se rapprocher de ses frères et sœurs et de leurs familles. Mais le stress des enchères immobilières l'a rapidement rattrapée.

Vous avez peur de vous lancer dans cette aventure, parce que vous savez que vous pourriez tout simplement ne pas obtenir la propriété que vous voulez, surtout quand les prix peuvent augmenter en raison de la surenchère, je ne savais pas quoi faire , explique-t-elle.

Après quelques mois de tentatives infructueuses pour trouver une propriété, on lui a suggéré d'envisager de faire construire sa propre maison, ce qui l’a rapidement convaincue.

Avec une nouvelle construction, vous savez ce que vous allez payer et vous obtenez ce que vous voulez , affirme-t-elle.

Elle a récemment signé un contrat pour une maison de ville à Windsor, dans la fourchette de 450 000 à 500 000 $ prévue dans son budget.

Mme DeBlauw explique que les maisons en revente sont beaucoup plus chères que prévu et qu'elles ont bien souvent besoin d'être rénovées.

C’est pour cette raison qu’une nouvelle construction était la meilleure option pour elle en termes de rapport qualité-prix.

Mme DeBlauw attend de savoir quand elle pourra emménager dans sa nouvelle maison avant de vendre sa maison à Burlington.

C'est comme un nouveau départ. À mon âge, je ne pensais pas que je ferais ça un jour , dit-elle.

Moins cher à construire ?

Cette évolution vers les nouvelles constructions ne ressemble à rien de ce que Lorraine Clark, présidente de l'Association des agents immobiliers du comté de Windsor-Essex, a pu voir en 30 ans de carrière.

Les gens sont fatigués des surenchères, alors s’ils peuvent se permettre d'attendre six mois pour construire la maison, ils trouvent des solutions d’habitation temporaire en attendant la construction de leur propriété , explique-t-elle.

Vous pouvez construire votre maison parfois moins chère que ce que vous pouvez acheter maintenant , croit-elle.

Selon une enquête de Royal LePage publiée mercredi, les prix des logements à Windsor ont connu la plus forte hausse au Canada au cours du dernier trimestre.

Une équipe de construction s'affaire à aménager un nouveau quartier résidentiel à LaSalle. Photo : CBC / Katerina Georgieva

Cette étude indique que le prix des maisons a augmenté de 17 % au cours du dernier trimestre.

Bien que Windsor se situe bien en dessous de la valeur moyenne canadienne, avec une moyenne de 325 000 $ pour tous les types de logements, les experts affirment que la ville connaît une croissance rapide.

Windsor est en train de rattraper les autres villes du Sud de l'Ontario , a déclaré Rasha Ingratta, courtier en prêts hypothécaires de Windsor.

Les experts citent la montée du télétravail et une crise du logement dans les grandes villes de la province comme raisons de l’augmentation du prix des logements à Windsor.

Une demande sans précédent pour les nouvelles constructions

Le courtier Joe Montaleone, de Century 21 Showtime, a expliqué que l'accessibilité économique et la disponibilité sont les raisons principales pour lesquelles de plus en plus de gens sont attirés par les nouvelles constructions.

La demande actuelle de logements neufs est incroyable , affirme-t-il.

Le courtier Joe Montaleone, de Century 21 Showtime, a vu une augmentation des ventes et des prix dans le marché de la revente des maisons à Windsor. Photo : CBC

M. Montaleone, qui travaille dans ce secteur depuis 31 ans et qui collabore avec des promoteurs et des constructeurs, explique qu’un important désavantage du marché de la revente est que vous ne savez pas ce que vous allez devoir payer.

Il ajoute qu’il est possible que parfois, vous puissiez payer plus cher que la valeur réelle de la maison.

De plus, il n'y a tout simplement pas assez de propriétés à vendre pour répondre à la demande.

Il croit qu’en voyant l’état du marché, plusieurs personnes préfèrent se tourner vers de nouvelles constructions.

Des signes d'une accélération

La Ville de Windsor affirme avoir constaté une augmentation de 6 % du nombre de permis de construire émis pour des maisons individuelles au cours de l'année dernière, de septembre 2019 à septembre 2020.

La construction moyenne d'une nouvelle maison individuelle à Windsor était évaluée à 402 000 $ en 2019, mais elle est passée à 426 000 $ en 2020, excluant la valeur du terrain.

M. Montaleone affirme que de plus en plus d'acheteurs d'une première maison sont attirés par la construction de nouveaux condos ou de maisons de ville, ce qui n'était pas le cas il y a un an.

C'est le produit le plus abordable aujourd'hui , explique-t-il.

Ezio Tartaro, de Gintar Homes, une entreprise de construction résidentielle, dit qu'il constate certainement une augmentation de la demande d'environ 10 à 15 % par rapport à la même période l'année dernière.