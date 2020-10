Un auteur demande aux gens de ne plus acheter son livre

Le livre, The Most Awesome Character in the World, est sorti le 30 septembre. Adam Pottle a tenté en vain de retarder sa parution en raison de controverses nées de l’interprétation d’une de ses illustrations.

Je ne veux pas que des gens se sentent exclus par ce livre, alors j'ai essayé de les décourager de l'acheter. Adam Pottle, auteur

L’histoire est centrée sur une jeune fille sourde, du nom de Philomène, à qui son père offre un livre mettant en scène un personnage sourd. Alors, elle se met à écrire son propre livre en développant un univers dans lequel les enfants vivant avec un handicap deviennent des héros.

On y découvre un groupe d'enfants en fauteuil roulant, dont une fille portant un kimono avec ses cheveux en chignons. Les autres enfants sont habillés à l'occidentale et ressemblent à des superhéros portant des capes.

Les critiques ayant eu un accès prioritaire au livre, avant sa publication, ont soulevé un stéréotype asiatique dans l'une des illustrations du livre, explique Adam Pottle.

L'auteur soutient que ce n'est pas l'intention du livre, mais il n'a pas souhaité alimenter davantage la polémique.

Discorde avec l’éditeur

Adam Pottle explique avoir informé son éditeur, la société américaine Reycraft Books, le 28 septembre dernier de sa volonté de retarder la publication du livre afin de remplacer l’illustration controversée. Une demande que Reycraft Books a refusé.

Je leur ai dit que je ne peux pas le promouvoir ou le soutenir. Je dois dire aux gens que je ne peux pas participer à ça , explique M. Pottle.

Reycraft Books n'a pas répondu à la demande d'entrevue de CBC, mais a contesté la version de Pottle dans les médias locaux.

Adam Pottle, lui-même sourd, maintient que le livre est censé être une célébration des sourds, il est censé être une célébration de la communauté des sourds et de l'imagination .

Mais nous ne pouvons pas célébrer ces choses au détriment des autres cultures , s'est-il défendu.

Les images ont depuis été retirées du site de l'agence d'illustration qui n’a pas répondu à la demande de CBC/Radio-Canada.

En tant que sourd, M. Pottle dit qu'il sait à quel point les stéréotypes peuvent être dommageables, et il ne voulait pas que les lecteurs pensent que cela ne le dérangeait pas.

Il espère maintenant faire entendre raison à l’éditeur qui détient les droits d’auteur du livre.

Donc, la seule façon de récupérer mon histoire est, encore une fois, d'essayer de faire en sorte que cette version ne soit pas vendue, et qu'une autre version soit produite avec de meilleures illustrations .

Adam Pottle a reçu le soutien de la communauté littéraire canadienne alors que plusieurs libraires importants ont retiré le livre de leurs listes, y compris des magasins canadiens et des vendeurs comme Barnes & Noble aux États-Unis.

La coordinatrice des événements à la libraire Another Story Bookshop de Toronto, Anju Gogia, dont le magasin a aussi retiré le livre de ses rayons a saisi l’éditeur, Reycraft Books, pour plaider à la faveur de la demande de révision de l’illustration du livre, mais sans succès.

J'espère vraiment qu'ils écouteront les opinions d'Adam, écrivain sourd, et qu'ils publieront un livre dont il pourra être fier et qu'il soutiendra. Anju Gogia, coordinatrice des événements à la libraire Another Story Bookshop de Toronto

Selon elle, cet ouvrage participe à la diversité dans la création littéraire constatée au cours des dernières années dans un contexte où les livres sur les enfants sourds et handicapés sont peu nombreux .

Il y a une réelle soif de ces livres et un besoin pour tous les enfants de se voir représentés , constate-t-elle.

Avec les informations de Padraig Moran et de Isabelle Galant