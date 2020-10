Pas facile pour les bars et restaurants en zone jaune

Aux prises avec des réductions de leur capacité d’accueil, plusieurs établissements peinent à faire leurs frais et garder la tête au-dessus de l’eau.

Copropriétaire du Cabaret de la dernière chance, Véronique Aubin estime que le gouvernement du Québec doit en faire plus pour aider les établissements en zone jaune ou orange. Dans un cri du cœur adressé au premier ministre François Legault publié sur Facebook, elle fait ressortir l’urgence de la situation.

Quand on a récemment entendu que l’aide du gouvernement serait limitée aux bars et restaurants en zone rouge et juste pour le mois d’octobre, on a rapidement vu que la situation serait vraiment difficile, explique-t-elle. Si on tombe dans le orange, on devra vivre avec encore moins de revenus. Par contre, si on vire au rouge, on va avoir des prêts de disponibles et même un montant de 15 000 $ non remboursable. C’est triste pour des entreprises qui veulent continuer à vivre et opérer d’en venir presque à souhaiter que la région tombe au rouge.

La femme d’affaires ne souhaite pas une nouvelle fermeture des établissements, mais bien une meilleure reconnaissance des difficultés qu’ils vivent tout en maintenant leurs opérations.

On veut que ça vaille la peine de rester ouvert, lance-t-elle. On ne sait pas combien de temps on peut durer. Si on avait une date butoir où tout reviendra à la normale, on pourrait faire des calculs et de scénarios. Mais est-ce que ça va durer trois mois ou trois ans? Notre industrie vit avec des limitations imposées par le gouvernement. Une aide immédiate comme les 15 000 $ en zone rouge nous permettrait de garder la tête au dessus de l’eau. Comme société, on doit se poser la question si on veut encore avoir des restaurants ou des bars à la fin de cette crise-là.

Appui de Tourisme A-T

À Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on se dit sensible au sort des bars et restaurants de la région. Selon Stéphanie Lamarche, directrice principale orientations stratégiques et affaires corporatives, des représentations en ce sens sont faites depuis plusieurs mois en partenariat avec le ministère du Tourisme et l’Alliance de l’industrie touristique.

Depuis le début de la crise, on milite et travaille très fort avec nos partenaires pour que des programmes soient mis en place ou bonifiés, ou que des crédits soient disponibles pour les entreprises en difficulté, explique-t-elle. Il y a déjà eu une première phase d’aide. On peut comprendre que la subvention salariale est une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs.

Véronique Aubin, copropriétaire du Cabaret de la dernière chance (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Véronique Aubin reconnaît que différentes formes d’aides gouvernementales ont été accessibles depuis le printemps, mais qu’il est possible de faire plus plus sauver cette industrie.