Le secteur plein air grand gagnant de la saison touristique 2020

Le déconfinement n’a jamais rimé avec un aussi grand besoin d’espace qu’en 2020 et c’est le secteur du plein air, des parcs nationaux, des campings et autres activités en nature à qui la belle saison a profité cette année. Pour certains, des records d’achalandage ont été franchis, alors que pour le reste des joueurs touristiques, la période estivale a été source de disette.

Cette conclusion est celle de Tourisme Abitibi-Témiscamingue (TAT), tirée à la suite d’un sondage auprès de ses membres. Même si plusieurs reconnaissent que l’été a été mieux qu’anticipé , il reste que l’achalandage, avec les mesures sanitaires, n’a rien de comparable avec les années antérieures.

Pour le secteur nature, seul petit bémol : les pourvoiries. Les fermetures imposées au moment de la chasse printanière à l’ours et lors de l’ouverture de la pêche ont freiné le début de saison de nombreux pourvoyeurs. Les vacanciers en provenance des États-Unis, alors que la frontière canado-américaine a été fermée, et ceux de l’Ontario, alors que la région était sous l’égide de barrages routiers, ont eu des répercussions.

De manière générale, les restrictions sanitaires imposées ont diminué les capacités d’accueil. Au Témiscamingue, plusieurs sites touristiques et restaurants, notamment, ont dû se résoudre à fermer leurs portes pour la saison, faute de pouvoir se conformer aux mesures de distanciation. D’autres lieux, un peu partout sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, ont dû se résoudre, pour les mêmes raisons, à revoir leur offre ou à reporter leurs activités à 2021.

Le milieu culturel est un milieu qui est absolument attractif pour l'Abitibi-Témiscamingue. On a eu une destination qui était beaucoup moins animée, sans festival, sans événement, avec des sites et des attraits fermés pour la saison estivale, et on a vu aussi un achalandage baisser. Les hôteliers seront les premiers à vous le dire , souligne la directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche.

Le secteur hôtelier a subi directement les contrecoups des annulations des grands événements comme les festivals et les congrès, puis avec les limites pour les mariages et rassemblements de toutes sortes. Une situation qui se poursuivra également avec la période des Fêtes, moins achalandée, et des annulations qui se maintiennent.

Dans les Bureaux d’informations touristiques, les données recueillies démontrent que plusieurs touristes ont effectué leur premier séjour en Abitibi-Témiscamingue cet été, les voyageurs en véhicules récréatifs ont été plus nombreux et bon nombre de vacanciers provenaient de la région de Québec alors que ce n’est pas un marché naturel , souligne Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Le bureau d'information touristique de Rouyn-Noranda (archives) Photo : Facebook Tourisme Rouyn-Noranda/Mathieu Dupuis

Il y a une clientèle de VR. On a vu, nous, des gens qui se sont fait refuser dans les campings parce que les campings étaient pleins. Ils ont dû se retrouver dans des stationnements municipaux ou dans des stationnements de centres commerciaux , ajoute la directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Optimisme prudent pour la suite

Le milieu touristique est divisé sur les perspectives pour l’année à venir. Les établissements ou entreprises qui opèrent de manière saisonnière sont plutôt optimistes, tandis que ceux qui sont en opération toute l’année se montrent plus hésitants, alors que le Québec est entré dans une deuxième vague.

C’est une situation qui est mondiale, nous sommes tous dans le même panier à ce moment-ci et oui, nos efforts sont fragilisés, tant pour les entrepreneurs que pour les investissements. La relance va se faire, mais vraiment tranquillement. À court et moyen terme, ce qu’il faut se demander, c’est comment on peut soutenir l’industrie touristique , affirme Stéphanie Lamarche.