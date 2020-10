Sony dévoile l’interface utilisateur de la PS5

Les adeptes de PlayStation ont enfin pu voir à quoi ressemblerait le tableau de bord de leur prochaine console dans une vidéo de 11 minutes publiée par l’entreprise sur son blogue  (Nouvelle fenêtre) .

En plus d’un aspect visuel revisité , l’interface utilisateur de la PS5 offre de nouvelles fonctionnalités qui pourraient s’avérer bien utiles pour les joueurs et les joueuses.

L’une des plus marquantes d’entre elles est le nouveau « Centre de contrôle » de la console, accessible à tout moment en appuyant sur le bouton PlayStation au centre de la manette et ce, même lorsqu’un jeu est déjà lancé. C’est donc la fin du ping-pong entre le menu d’accueil et le jeu, sans compter le temps de chargement qui y est associé.

Le nouveau « Centre de contrôle » de la PS5 est accessible à tout moment, même lorsqu'un jeu est lancé. Photo : Sony

Ce menu permet aux joueurs et aux joueuses d’accéder à une multitude d’options, comme les nouvelles notifications et voir qui est en ligne, en plus de contrôler la musique, gérer les paramètres de la console et de la manette et de vérifier le statut d’un téléchargement.

Autre nouveauté : les Activités et le nouveau système de Cartes . Accessibles via le centre de contrôle, ces onglets affichent un aperçu de la progression en pourcentage, ainsi que les objectifs précis à accomplir dans un jeu donné. La PS5 affiche même le temps de jeu estimé requis pour terminer un objectif ou un niveau.

Le nouvel onglet « Activités » de l'interface utilisateur de la PS5 vous donne un estimé du temps requis pour terminer un objectif ou un niveau. Photo : Sony

Pour les personnes abonnées à PS Plus, l’abonnement payant au service de jeu en ligne de PlayStation, ces cartes affichent également des indices sur les objectifs à accomplir, épargnant aux personnes bloquées dans un niveau une recherche séparée sur le web. Il est même possible d’afficher certaines de ces cartes en mortaise, directement sur l’écran de jeu.

La nouvelle interface de Sony ajoute aussi des fonctionnalités multijoueur, à noter la possibilité de partager son écran avec les autres membres d’une même équipe.

La PS5 introduit par ailleurs un nouvel onglet Explore (explorez) qui affiche les dernières nouvelles officielles de Sony et des développeurs indépendants, en plus de mettre en vedette les vidéos tendance et les séquences de jeu les plus populaires croquées par la communauté.

Cette fonctionnalité est toutefois toujours en phase test et ne sera peut-être pas offerte pour tous les propriétaires de PS5 au lancement de la console le 12 novembre prochain.

Finalement, la touche Create (créer) simplifie la prise de captures d’écran ou de vidéos, ainsi que leur partage sur les réseaux sociaux compatibles.

Avec cette nouvelle interface utilisateur et des temps de chargement significativement plus rapides, les adeptes de PlayStation peuvent s’attendre à une expérience de jeu beaucoup plus fluide sur la PS5.