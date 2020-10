Un premier one-woman-show pour Guylaine Tremblay

Cette pandémie m'a surtout permis de faire rejaillir un projet que je caressais depuis des années et des années , confie la comédienne à la fois fébrile et excitée par ce tout premier spectacle en solo sur lequel elle a commencé à travailler.

Le matériel principal du spectacle, ce sont les chansons d'Yvon Deschamps. Parce que ses chansons, je les trouve magnifiques et c'est des chansons où on nous dévoile son côté tendre et toute son humanité , explique Guylaine Tremblay.

C'est un projet hyper personnel que j'avais envie de faire depuis longtemps! Guylaine Tremblay

Avant de se lancer dans l'aventure de J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, Guylaine est allée rencontrer Yvon Deschamps. Par courriel, je lui avais dis : "Je veux aller vous voir pour vous parler d'un projet" .

C'était un dimanche matin, son amoureux et elle se sont rendus à la campagne. Judi et Yvon étaient là, tellement généreux et accueillants. Moi, j'étais tellement nerveuse, fébrile.

Après un beau et bon moment à échanger avec le couple, elle a obtenu sa bénédiction.

Yvon m'a regardée avec ses beaux grands yeux qui contiennent toute son humanité et il m'a dit : "Guylaine, je suis honoré que tu fasses ça." Il m'a dit : "Vas-y, je te fais confiance, j'ai hâte de voir ça , se rappelle Guylaine Tremblay avec un grand sourire.

Guylaine Tremblay Photo : AVANTI GROUPE / KARINE DUFOUR

Écriture intime

Dans ce spectacle, elle revisitera les différentes périodes de sa vie, elle racontera des moments intimes, inspirés par les mots et la musique d'Yvon Deschamps qu'elle interprétera seule sur scène.

À l'âge où je suis rendue, je veux des projets qui m'allument et ce projet-là m'allume des pieds à la tête! Guylaine Tremblay

La comédienne a déjà amorcé le travail d'écriture, et espère pouvoir présenter le spectacle, comme prévu, dès le mois d'août 2021, partout au Québec.

Comme elle le dit elle-même, un spectacle en solo est l'un des projets les plus susceptibles de pouvoir se faire dans le contexte actuel.

La mise en scène est confiée à l’homme de théâtre Michel Poirier et la direction musicale à Jean Fernand Girard. J'sais pas comment, j'sais pas pourquoi s'arrêtera au Théâtre Capitole dans un an, soit les 21 et 22 octobre 2021.

Les billets seront mis en vente vendredi.