L’INRS investit 1 M$ dans la recherche sur les impacts de la COVID-19

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) investit un million de dollars dans un programme pour soutenir des projets de recherche sur la COVID-19 et ses transformations sur la société.

Les sujets de recherche visés sont divers et traiteront sur le traitement, la détection et les tests diagnostiques rapides du virus, sur son incidence dans les communautés et ses effets sur la société en général, de même que sur les transformations qui en découlent , précise l’Institut dans un communiqué.

Ce programme de recherche sera accessible à partir de 2021.

Cette pandémie touche de si nombreux pans de notre vie, comme membre de la société, que l’investissement financier est l’un des moyens que nous avons mis sur pied pour contribuer au monde qui nous entoure , souligne Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l’ INRSInstitut national de la recherche scientifique .

Cet investissement s’ajoute à ceux du gouvernement fédéral et provincial sur la COVID-19.