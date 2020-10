Les cours en présentiel seront privilégiés en hiver à l’UdeS

On ne peut pas retourner en présentiel à 100%, mais on choisit de faire le maximum pour nos étudiants , explique-t-il au micro de l’émission Par ici l’info.

Le plan de l’UdeS pour la prochaine session ressemblera donc à ce qui avait été fait cet automne en combinant des séances en présence et des séances à distance. Selon Pierre Cossette, l’établissement vise un pourcentage de 60% de cours en présentiel.

L’une des différences notables sera l'absence des chapiteaux extérieurs à la session d’hiver.

Par ailleurs, l’établissement compte bien continuer à se servir des salles hors du campus dans lesquelles des cours étaient dispensés, notamment dans l’ancien couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille.

Des cours continueront également à se donner dans la salle Maurice-O'Bready, les foyers du Centre culturel ainsi que la Petite Salle, sur le campus principal, indique Pierre Cossette. On doit étaler nos classes et nos enseignements , ajoute-t-il.

Au-delà des lieux physiques, c’est la pédagogie dans son ensemble qui a été revue à l’Université de Sherbrooke, selon lui. Les cours de trois heures durent maintenant 1h50 avec des capsules d’auto apprentissage. Ce sont des modalités plus diverses , indique le recteur de l’UdeS.

On veut avoir une approche la plus équilibrée possible et faire le plus possible pour nos étudiants en contexte de crise sociosanitaire.

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke