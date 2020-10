Pas de sports universitaires en Ontario cet hiver

Les saisons de lutte, d'escrime, de natation, de squash, de patinage artistique, de curling, d'athlétisme, de ski nordique, de badminton, de basketball, de volleyball et de hockey n'auront donc pas lieu à l'hiver 2021.

Les sports d'hiver subissent donc le même sort que les sports de la saison automnale, comme le football et le soccer.

Le 8 juin dernier, l'organe qui gère le sport universitaire en Ontario avait annulé la saison de compétition et les championnats prévus à l'automne dans l'espoir qu'une reprise puisse prendre forme à compter du 31 décembre.

La saison de hockey masculin et féminin n'échappe pas à l'annonce de l'association des sports universitaires de l'Ontario (archives). Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Le directeur sportif de l'Université de Windsor, Mike Havey, qui est aussi membre de la direction de l' OUAassociation des sports universitaires de l'Ontario , croit que l'association n'avait pas le choix de prendre une telle décision.

On ne sent pas, en tant qu'organisation, que les conditions actuelles sont plus sécuritaires qu'elles ne l'étaient en juin dernier quand nous avons pris la décision d'annuler la saison automnale. Dans certaines régions de la province, le nombre de cas actifs est même plus élevé qu'il ne l'était en juin.

La chose la plus simple à faire, c'est d'appuyer sur le bouton pause encore une fois et d'espérer que la situation change. Mike Havey, directeur sportif de l'Université de Windsor

Nous n'avons pas les moyens en tant qu'organisation pour effectuer autant de tests que l'ont fait les organisations professionnelles pour assurer leur reprise. Nous n'avons pas la capacité de mettre des milliers d'étudiants-athlètes dans une bulle. Ça ne fonctionne tout simplement pas dans un environnement académique , a-t-il rajouté.

Havey assure toutefois qu'en raison de l'annulation de tous les championnats universitaires en Ontario pour l'année académique 2020-21, aucune année d'admissibilité ne sera soustraite aux athlètes présentement inscrits dans un programme sportif de l'une des 20 universités de la province affiliées à l' OUAassociation des sports universitaires de l'Ontario .

La décision de l'association n'interdit pas aux universités touchées de tenir des matchs hors-concours ou des compétitions non sanctionnées qui respecteraient les recommandations des autorités de la santé publique.

Avec les informations de CBC