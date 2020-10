Une collecte de fonds de plus de 6000 $ pour une initiative pour le deuil périnatal

Mercredi, le couple a offert à l'hôpital régional de Windsor l'équipement qu'ils auraient souhaité avoir lorsqu'ils ont perdu leur fille Grace.

L’équipement qu’ils ont acheté, appelé un CuddleCot, est un berceau avec un coussin de refroidissement électrique intégré à l'intérieur.

Cet équipement maintient le corps bébé à une température qui permet à la famille de rester avec l'enfant pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le corps soit transporté dans un salon funéraire ou à la morgue.

En temps normal, les familles ne disposent que de quelques heures avant que le corps du bébé décédé ne commence à se détériorer.

Les hôpitaux des grands centres urbains comme Toronto ou Hamilton disposent de CuddleCots, il s’agit du premier pour l'hôpital régional de Windsor.

J'espère que c'est un équipement qui sera très peu utilisé, mais lorsqu’il sera utilisé, il sera très important , affirme Gisele Seguin, directrice des affaires publiques de la santé régionale de Windsor

Le CuddleCot a coûté plus de 6000 $. Il a fallu un peu plus d'un an à Caitlin et David pour réunir les fonds par l'intermédiaire de leur famille, de leurs amis et d'entreprises qui étaient tous prêts à faire un don pour leur cause appelée Gracie's Footprints .

Un outil pour apprivoiser le choc

Pour le psychologue clinicien Pierre Faubert, le décès périnatal constitue un trauma pour les parents, particulièrement pour la mère.

C’est un événement soudain, totalement imprévisible et qui vient bouleverser la préparation qui a eu lieu pendant les neuf mois de la grossesse , explique-t-il.

M. Faubert croit qu'un choc comme la perte d'un enfant à la naissance se vit beaucoup dans la passivité par les parents endeuillés, alors que selon lui, il est important de passer à l’action .

Selon lui, le CuddleCot permet d'encaisser le choc du décès soudain d'un enfant naissant.

Avec du temps qui nous est donné avec un tel appareil, ça va permettre à la famille et surtout à la mère d’apprivoiser cet événement-là, le fait qu’elle ait porté cet enfant-là pendant neuf mois et qu’elle ait développé une connexion avec lui .