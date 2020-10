Le ministre albertain de la Santé se prononcera sur la centralisation des ambulances

Le ministre de la Santé Tyler Shandro dit qu’il rendra bientôt sa décision finale concernant la centralisation des services de répartition des ambulances EMS de Calgary, Red Deer, Lethbridge et Wood Buffalo.

Services de Santé Alberta (AHS) a annoncé en août son intention de gérer les appels d'urgence au 911 provenant de ces quatre villes au sein du système de répartition provincial et ce, d’ici la fin de l’année.

Les quatre municipalités s'opposent à cette décision.

J’aimerais prendre une décision de façon à ce qu’il n’y ait pas d'inquiétude, de la part des quatre municipalités ou d’ AHSServices de Santé Alberta , concernant un retard [du projet] , a déclaré le ministre dans une entrevue accordée à CBC/Radio-Canada.

Le maire de Calgary assure qu’il ne s'inquiète pas d'un éventuel retard du projet, mais du projet lui-même. Il est temps que le ministre montre qu’il écoute pour de vrai les Albertains et qu’il dise juste ''non'' , dit Naheed Nenshi.

Lui et les autres autres maires concernés craignent que la centralisation complique la coordination avec les services qui ne sont pas directement visés par le changement, dont la police, les pompiers et les autres premiers répondants. Ils redoutent un allongement du délai de réponse, ce qui pourrait mettre des vies en danger, selon eux.

À lire aussi : Le service d’ambulances aériennes HALO affirme qu'il pourrait cesser ses opérations

6 millions $ d'économies annuelles

Le ministre Tyler Shandro assure qu’il n’y aura pas de problème. Il rejette l’idée qu’un regroupement prolongera les délais d’attente.

C’est en réalité une question d’intégration et de savoir si nos ambulanciers, dont le service de répartition, devraient être intégrés au sein de notre système hospitalier ou d’une municipalité , souligne le ministre.

AHSServices de Santé Alberta assure que le système centralisé sera plus efficace et qu’il y aura une meilleure coordination des ressources et une amélioration des soins offerts. Cela permettra également d’économiser 6 millions de dollars chaque année.

Tyler Shandro a rencontré les maires le 24 septembre et promis de prendre en compte leur avis. Selon M. Nenshi, il n’y a eu aucune discussion depuis.

Le bureau du ministre précise qu’il contactera les municipalités dès qu’il aura pris sa décision.

Ce n’est pas la première fois qu’ AHSServices de Santé Alberta tente de centraliser les services ambulanciers dans la province. Il s'agit d'un point de discorde important avec Calgary depuis une dizaine d’années.

Avec les informations de CBC