Itinérance à Gatineau : des modulaires pourraient être une solution, selon le CRIO

Selon le CRIO Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais , relocaliser les sans-abri – qui logent en raison de la pandémie au Centre Robert-Guertin – dans des modulaires dans le stationnement de l'aréna du secteur de Hull est une solution intéressante à court et à moyen terme.

C’est juste à côté. Donc, déjà le choc d’un énième déménagement va moins se faire sentir. On évite même le phénomène du "pas dans ma cour", ce qui est une bonne chose. On les garde près des services, près de leur milieu de vie , a indiqué Alexandre Deschênes, organisateur communautaire du CRIO Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais , en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Des unités de logement modulaires pourraient être une solution intéressante pour l'itinérance à Gatineau. Photo : Première Nation Yale

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais confirme de son côté que des négociations sont en cours et qu’un plan est sur le point d’être annoncé, sans toutefois donner plus détails.

Les travaux vont bon train. Il y a des discussions. On devrait avoir des nouvelles dans les prochains jours. C’est un projet pour lequel nous sommes fiers, parce que c’est vraiment un travail de collaboration et de partenariat avec différents partenaires du milieu communautaire, de la Ville de Gatineau et des gens d’affaires , a déclaré Josée Filion, la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

La population itinérante de Gatineau vit dans ses valises depuis plusieurs mois, alors qu’aucun plan concret n’est encore adopté pour un centre d’hébergement permanent.

L’incendie au Gîte Ami la nuit du 31 décembre 2019 avait déjà forcé la relocalisation de plusieurs dizaines de sans-abri. Le Centre Robert-Guertin était une solution temporaire et le demeure à ce jour.

Plusieurs propositions ont été étudiées, notamment l’édifice situé au 55, rue Marengère, dans Pointe-Gatineau. L'idée avait créé un mouvement de protestation de la part de résidents du voisinage.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais étudie également la proposition de l’homme d’affaires Gilles Desjardins qui suggère l’aménagement du 217, rue Montcalm.

Mais à plus court terme, des unités modulaires pourraient garantir une certaine stabilité aux sans-abri, croit Alexandre Deschênes du CRIO Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais .

Forcément [des modulaires offriraient] plus de lieux privés et semi-privés, ce qui assure d’avoir une certaine stabilité dans les mois à venir. Et les gens qui sont hébergés en ont besoin de cette stabilité , soutient-il.

Une stabilité et aussi une certaine quiétude, compte tenu de la pandémie de COVID-19.