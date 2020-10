Enquête réclamée sur les soins de longue durée au Nouveau-Brunswick

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick réclame une enquête sur l’état « inacceptable » des soins de longue durée dans la province.

Les conclusions du syndicat figurent dans un rapport d’environ 200 pages intitulé La génération oubliée : Appel urgent à entamer une réforme du secteur des soins de longue durée au Nouveau-Brunswick et qui est rendu public jeudi.

Le secteur des soins de longue durée fonctionne dans un brouillard. Le gouvernement manque de données. On ne peut s’en remettre à lui pour régler seul cette crise. Il faut tenir une enquête provinciale en vertu de la Loi sur les enquêtes afin de disposer des données nécessaires pour entreprendre des réformes désespérément requises. On n’a pas de temps à perdre. Nos aînés les plus vulnérables sont à risque , affirme la présidente du syndicat, Paula Doucet, citée dans un communiqué.

Le syndicat dit représenter plus de 500 infirmières et infirmiers immatriculés travaillant dans les foyers de soins au Nouveau-Brunswick. Il présente les conclusions suivantes après les avoir sondés :

73 % des répondants indiquent que la qualité des soins aux résidents s’est détériorée dans leur foyer au cours des trois à cinq dernières années;

89 % des répondants disent que les résidents ne reçoivent pas l’aide nécessaire pour faire de l’exercice régulièrement;

63 % des répondants jugent que les soins d’hygiène ne sont pas offerts régulièrement aux résidents;

61 % des répondants estiment que les familles ne sont pas informées régulièrement;

57 % des répondants signalent que les résidents ne reçoivent pas un bain régulièrement.

Le syndicat estime qu’une enquête est nécessaire pour répondre à certaines questions.

Par exemple, pourquoi le niveau d’acuité de l’état des résidents des foyers de soins continue-t-il d’augmenter chaque année tandis que le personnel soignant réglementé continue de diminuer? Comment peut-on permettre à la moitié des foyers de soins au Nouveau-Brunswick de ne pas respecter les normes minimales d’une dotation sécuritaire? Pourquoi les taux de violence dans les foyers de soins atteignent-ils des proportions inquiétantes? Pourquoi les dirigeants du Nouveau-Brunswick estiment-ils que la privatisation améliorera la situation lorsque des éléments probants montrent qu’elle aura assurément pour effet de l’aggraver? , avance Paula Doucet.

Le rapport du syndicat comprend près de 40 recommandations à l’intention des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Les recommandations portent notamment sur le financement et la gestion des soins, sur l’immigration et sur des mesures incitatives aux étudiants pour répondre aux besoins de travailleurs dans le domaine, sur l’inspection des foyers de soins et leur dotation en personnel.