Près de 500 000 $ pour promouvoir les langues métisses au Manitoba

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a indiqué que l’argent ira à l'Institut Louis Riel et au Conseil des Métis du Nord-Ouest, deux organisations chapeautées par la Fédération métisse du Manitoba (MMF) et à Deux sœurs ressources langagières et linguistiques appliquées.

Ces fonds, accordés par l'entremise du Programme des langues et cultures autochtones, permettront d'accroître le nombre d'activités communautaires axées sur la préservation du mitchif et du saulteaux, ainsi que la quantité de ressources offertes en ligne pour renforcer et revitaliser ces langues , ajoute le ministère du Patrimoine canadien dans un communiqué.

Les langues portent nos histoires, elles sont le fondement de nos identités , a déclaré Steven Guilbeault.

Moins de 1000 locuteurs du mitchif au Manitoba

Le vice-président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF) pour la région de Winnipeg et responsable de la langue mitchif, André Carrier, indique que la plupart de nos locuteurs ont plus de 65 ans .

Selon le site de la MMFFédération des Métis du Manitoba , moins de 1000 personnes parlent encore couramment le mitchif et la langue est menacée. De son côté, dans son recensement de 2016, Statistique Canada dénombrait 1170 personnes qui disaient parler le mitchif suffisamment bien pour soutenir une conversation . Plus de 40 % de ces locuteurs se trouvaient en Saskatchewan et environ 17 % au Manitoba.

Ce financement va nous permettre, entre autres, de promouvoir la langue et rassembler de l’information plus précise pour savoir combien de personnes parlent le mitchif et où elles vivent dans la province. Ça va nous aider à la préserver , précise André Carrier.

De notre côté, cet argent va nous permettre de développer nos premiers programmes en ligne et imprimés pour apprendre l’origine et pratiquer les différentes formes des verbes et de la conjugaison en mitchif , a indiqué, pour sa part, Chantal Cenerini, l’une des directrices de Deux sœurs ressources langagières et linguistiques appliquées, un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en début d’année.

Un soutien du fédéral à 150 millions $ par an en 2023

Nous nous sommes imposés la tâche de fournir aux autochtones les ressources nécessaires pour la transmission de la langue , a, pour sa part, rappelé Steven Guilbeault.

Le financement du gouvernement fédéral pour l’appui aux langues autochtones passera ainsi à 115 millions de dollars en 2023, soit 14 à 15 fois plus qu’en 2015 , a assuré le ministre.