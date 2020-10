La place Nikitotek n'a pas trouvé d'acheteur

En entrevue à l’émission Vivement le retour, mercredi, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, disait ne pas être surpris par le manque d’intérêt des acheteurs pour la scène extérieure.

Je ne m’attendais pas non plus à des miracles en temps de pandémie. On devait quand même voir l’intérêt [...] et voir s’il y avait des offres , indique-t-il.

Il a également expliqué qu’il avait été approché par la Ville de Granby, mais que finalement, les discussions n’ont pas abouti. De leur côté, il y avait quand même des coûts additionnels importants , souligne-t-il.

Concernant l’avenir de la scène extérieure, le maire de Sherbrooke n’exclut pas l’idée de la mettre à nouveau en vente sur d’autres plateformes sur le web. Il y a des gens qui nous ont approchés pour d’autres plateformes , précise-t-il au micro de l’émission.

Toutefois, le maire de Sherbrooke martèle qu’il n’est pas question pour la Ville de vendre la scène au rabais. Ce n’est pas vrai qu’on va la vendre pour 100 000 ou 200 000 $. Ça vaut grandement plus cher , lance-t-il.

Selon la Ville, la scène a une valeur d’environ 3 millions de dollars.

Rappelons que la Ville avait décidé de mettre en vente le théâtre extérieur en février dernier. Elle évaluait alors que déplacer la place Nikitotek coûterait au minimum 600 000 $.

La scène extérieure a été démantelée au mois d'août.

Le dossier doit revenir au conseil municipal pour statuer sur la suite des choses.