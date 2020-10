17 cas de COVID-19 s’ajoutent au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue de grimper dans la région. On compte 17 nouveaux cas confirmés au cours des 24 dernières heures.

Le bilan régional atteint maintenant 665 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Les données publiées mercredi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) indique qu'il y avait 173 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Onze personnes infectées étaient hospitalisées selon ce bilan qui sera mis à jour durant la journée.

Le CIUSSS dénombrait 25 foyers d’éclosions dans la région, dont le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Isidore-Gauthier et l’hôpital d’Alma, où respectivement 35 et 26 personnes étaient atteintes de la COVID-19.

Au Québec, 969 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés au cours des 24 dernières heures, tandis que le bilan s'alourdit de 28 morts.