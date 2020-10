Des programmes boudés par les étudiants au Pavillon-de-l'Avenir

Depuis quelques années, certains programmes n'attirent plus autant d'étudiants. C'est le cas actuellement des programmes d'usinage, de plomberie-chauffage, de boucherie et de vente-conseil. Pour maintenir ces programmes, le syndicat souhaite qu'une promotion accrue soit faite par le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup et par la direction du Pavillon-de-l'Avenir.

La présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, rappelle que les diplômés de ces programmes sont très recherchés à leur arrivée sur le marché du travail.

Je crois qu'on ne valorise pas assez la formation professionnelle dans nos écoles. Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage

Natacha Blanchet propose d'impliquer certains professeurs de ces programmes pour effectuer différentes démarches auprès des entreprises et des futurs étudiants.

Un problème récurrent

De son côté, le directeur du Pavillon-de-l'Avenir, Benoit Ouellet, rappelle que de nombreuses campagnes de promotion ont été effectuées au cours des dernières années. Malgré tout, le nombre d'inscriptions dans certains cas demeure problématique.

Tout comme les représentants syndicaux, Benoit Ouellet souhaite trouver des solutions pour maintenir ses programmes. Il explique que Québec pourrait éventuellement retirer le programme de technique d'usinage au Pavillon-de-l'Avenir.

C'est le programme le plus en danger. Il faut rapidement trouver une nouvelle façon d'attirer des élèves. Benoit Ouellet, directeur du Pavillon-de-l'Avenir de Rivière-du-Loup

La pandémie de la COVID-19 a également forcé le report de différentes activités au printemps dernier pour recruter d'éventuels élèves. Pour éviter de revivre cette situation, la direction de l'établissement mettra en place des visites virtuelles de ses locaux.

Un travail de concertation avec les entreprises de la région, les professeurs, le syndicat et le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup sera également réalisé.