La criminologue Michelle Dionne désignée pour enquêter sur le drame à Wendake

Mme Dionne a été pendant plusieurs années directrice de la Protection de la Jeunesse (DPJ) au centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire. Cette dernière cumule plus de 30 ans d'expérience dans le système de protection de la jeunesse. Elle a, plus récemment, rédigé un mémoire pour l'Ordre professionnel des criminologues du Québec qui a été soumis à la Commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Elle aura jusqu’au 5 décembre pour vérifier pourquoi les signalements dans le dossier des petites victimes n’ont pas été retenus.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a confirmé que trois signalements ont été faits à la DPJ au cours des dernières années.

M. Carmant a ordonné la tenue d’une enquête externe puisqu’il jugeait ne pas détenir suffisamment de réponses à la suite du drame, faisant référence aux règles visant la confidentialité des dossiers.

La personne choisie aura accès à tous les documents, elle fera un rapport complet, ça me sera soumis au mois de décembre , a affirmé Lionel Carmant en entrevue à l'émission Première heure mercredi.

L'annonce de la nomination de Mme Dionne devrait avoir lieu aujourd'hui.

Les garçons de deux et cinq ont été retrouvés sans vie dans une résidence de Wendake dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme de 30 ans, Michaël Chicoine, est accusé de deux meurtres au second degré.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale garantit son entière collaboration dans le processus d'enquête.

Avec la collaboration de David Rémillard