Téo Taxi redémarre avec 55 véhicules électriques

Le redémarrage de Téo Taxi, dont les activités avaient cessé abruptement en janvier 2019, s'effectuera par l'entremise d'un parc de 55 véhicules électriques qui circuleront sur les routes de Montréal et Gatineau.

Ce retour a été annoncé jeudi par l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau, qui avait mis la main sur Taxelco, la société mère de Téo, le président-directeur général de l'entreprise, Frédéric Prégent, ainsi que la présidente-directrice générale de Propulsion Québec, Sarah Houde.

Les véhicules Kia Soul de la société pourraient également être visibles dans d'autres municipalités, à terme, si la demande est au rendez-vous.

On retrouvera 50 voitures dans la métropole et cinq autres à Gatineau, en Outaouais. On pourra commander un véhicule par l'entremise de l'application, par téléphone ou par hélage dans la rue.

En vertu du projet de loi 17 entourant le transport rémunéré de personnes, Téo Taxi pourra s'établir où il le souhaite dans la province et ses chauffeurs seront des travailleurs autonomes, alors qu'ils étaient syndiqués auparavant.

M. Péladeau a souligné que la compagnie entendait électrifier le parc automobile de Taxelco, également propriétaire de Taxi Diamond et Taxi Hochelaga.

En soulignant la vision du cofondateur de Taxelco Alexandre Taillefer, l'homme d'affaires a ajouté que la compagnie souhaitait rendre disponibles 120 nouveaux véhicules électriques Téo par année pour ainsi devenir la plus grande flotte de taxis électriques au Canada .

Au moment de cesser ses activités en janvier dernier, la direction de Téo Taxi avait notamment pointé du doigt la réglementation trop rigide dans l'industrie du taxi, qui l'empêchait notamment de modifier sa tarification, selon les heures de pointe, par exemple.